El voto silencioso: entre los sufragios en blanco y anulados, casi el 10% del electorado no eligió a ningún convencional

Por desinterés, desinformación o rechazo generalizado a la clase política, más de 140.000 santafesinos optaron por no acompañar a ninguna de las listas en la elección de convencionales constituyentes

Las elecciones para convencionales constituyentes en Santa Fe no solo estuvieron marcadas por una baja participación del 55,6%, sino también por una cifra llamativa: casi uno de cada diez votantes optó por no elegir ninguna lista. Entre votos en blanco, anulados, recurridos e impugnados, más de 144 mil santafesinos no expresaron una preferencia afirmativa en el tramo correspondiente al distrito único.