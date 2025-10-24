Elecciones legislativas: habrá colectivos gratis este domingo para facilitar el voto en Santa Fe

Para dar cumplimiento a la Ordenanza N.º 12.655, la gratuidad del servicio será válida durante las elecciones de este domingo 26, desde las 7 hasta las 19

El domingo de las elecciones los colectivos en la ciudad de Santa Fe serán gratuitos

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre , los santafesinos podrán acceder al servicio del transporte público urbano de pasajeros sin costo . Durante el desarrollo de la jornada electoral, se encontrará en vigencia la Ordenanza N.º 12.655 que establece la gratuidad del boleto de colectivos urbanos en todas las líneas de colectivos de la ciudad.

El objetivo es garantizar que las personas puedan movilizarse sin inconvenientes para ejercer su derecho a elegir a sus representantes en las elecciones legislativas.

colectivos

La medida regirá durante el desarrollo de los comicios de este domingo, de 7 a 19, con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos que deban trasladarse para emitir su voto y ejercer así su derecho a elegir a sus representantes. El servicio se brindará con frecuencia de domingo.

Desde el 2019 rige en Santa Fe la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece la gratuidad del transporte público los días de elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir), tanto provinciales como nacionales.