Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones legislativas: habrá colectivos gratis este domingo para facilitar el voto en Santa Fe

Para dar cumplimiento a la Ordenanza N.º 12.655, la gratuidad del servicio será válida durante las elecciones de este domingo 26, desde las 7 hasta las 19

24 de octubre 2025 · 10:13hs
En el marco de las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre, los santafesinos podrán acceder al servicio del transporte público urbano de pasajeros sin costo. Durante el desarrollo de la jornada electoral, se encontrará en vigencia la Ordenanza N.º 12.655 que establece la gratuidad del boleto de colectivos urbanos en todas las líneas de colectivos de la ciudad.

El objetivo es garantizar que las personas puedan movilizarse sin inconvenientes para ejercer su derecho a elegir a sus representantes en las elecciones legislativas.

La medida regirá durante el desarrollo de los comicios de este domingo, de 7 a 19, con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos que deban trasladarse para emitir su voto y ejercer así su derecho a elegir a sus representantes. El servicio se brindará con frecuencia de domingo.

Desde el 2019 rige en Santa Fe la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, que establece la gratuidad del transporte público los días de elecciones primarias, de los comicios generales y de la segunda vuelta (en caso de existir), tanto provinciales como nacionales.

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

Ricardo Zielinski estalló tras la eliminación de Belgrano en la Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

La Liga Santafesina afronta una atractiva jornada en sus dos estamentos

Comienzan las definiciones en el Torneo Regional del Litoral

River e Independiente Rivadavia definen el último finalista de Copa Argentina

La picante frase de Colapinto ante la comparación con Reutemann

De Miñaur superó a Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras