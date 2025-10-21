Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

El presidente Javier Milei aseguró hoy que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo "son más importantes" de lo que se cree. Así lo expresó durante una entrevista a la Televisión Pública .

Javier Milei habló con Guillermo Andino

"Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", reflexionó Milei.