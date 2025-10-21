Elecciones legislativas nacionales: consultá dónde votás

En Santa Fe se elegirán nueve diputados nacionales. La Boleta Única Papel tendrá 16 fuerzas políticas

Así es la boleta única que se utilizará este 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones legislativas nacionales , jornada en la que los ciudadanos argentinos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional .

En el caso de Santa Fe , se renovarán nueve bancas de diputados nacionales , en una elección que definirá el nuevo mapa político de la provincia en la Cámara baja.

Tras los comicios provinciales —donde el oficialismo de Maximiliano Pullaro se impuso, seguido por el peronismo y luego por La Libertad Avanza (LLA)—, esta nueva cita electoral pondrá nuevamente a prueba el peso de cada fuerza en el escenario nacional.

Cómo y dónde votar

En Santa Fe se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), un sistema que incluye a 16 fuerzas políticas y en el que los electores deberán marcar un solo casillero correspondiente a la lista elegida.

Para conocer el lugar de votación, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral. El trámite se realiza de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral .

Completar el formulario con número de DNI , género y distrito electoral .

Validar el código captcha y hacer clic en “Consultar”.

El sistema informará el establecimiento, número de mesa y orden asignado a cada votante.

De esta manera, los santafesinos se preparan para una nueva jornada cívica en la que tendrán la posibilidad de definir quiénes representarán a la provincia en el Congreso durante los próximos cuatro años.

Clickear aquí: Consulta del padrón electoral