Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones legislativas nacionales: consultá dónde votás

En Santa Fe se elegirán nueve diputados nacionales. La Boleta Única Papel tendrá 16 fuerzas políticas

21 de octubre 2025 · 14:56hs
Así es la boleta única que se utilizará este 26 de octubre

gentileza

Así es la boleta única que se utilizará este 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones legislativas nacionales, jornada en la que los ciudadanos argentinos deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional.

En el caso de Santa Fe, se renovarán nueve bancas de diputados nacionales, en una elección que definirá el nuevo mapa político de la provincia en la Cámara baja.

Tras los comicios provinciales —donde el oficialismo de Maximiliano Pullaro se impuso, seguido por el peronismo y luego por La Libertad Avanza (LLA)—, esta nueva cita electoral pondrá nuevamente a prueba el peso de cada fuerza en el escenario nacional.

Cómo y dónde votar

En Santa Fe se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), un sistema que incluye a 16 fuerzas políticas y en el que los electores deberán marcar un solo casillero correspondiente a la lista elegida.

Para conocer el lugar de votación, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón electoral. El trámite se realiza de manera online siguiendo estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.

  • Completar el formulario con número de DNI, género y distrito electoral.

  • Validar el código captcha y hacer clic en “Consultar”.

El sistema informará el establecimiento, número de mesa y orden asignado a cada votante.

De esta manera, los santafesinos se preparan para una nueva jornada cívica en la que tendrán la posibilidad de definir quiénes representarán a la provincia en el Congreso durante los próximos cuatro años.

Clickear aquí: Consulta del padrón electoral

elecciones Congreso domingo
Noticias relacionadas
medran, por uno 106.3: quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoria

Medrán, por UNO 106.3: "Quiero seguir y encarar un proyecto a la altura de la categoría"

Legislativas 2025: cuánto le cuesta al Estado organizar las elecciones de octubre

Legislativas 2025: cuánto le cuesta al Estado organizar las elecciones de octubre

elecciones legislativas en santa fe: que definira el voto y cuanta participacion se espera

Elecciones legislativas en Santa Fe: qué definirá el voto y cuánta participación se espera

elecciones: el mejor y el peor escenario para javier milei, segun el politologo andres malamud

Elecciones: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

Lo último

Últimos días para tramitar la ciudadanía española: largas filas y récord de solicitudes

Últimos días para tramitar la ciudadanía española: largas filas y récord de solicitudes

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

Último Momento
Últimos días para tramitar la ciudadanía española: largas filas y récord de solicitudes

Últimos días para tramitar la ciudadanía española: largas filas y récord de solicitudes

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

Colón todavía no está inhibido, pero la FIFA podría notificar en cualquier momento

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

El dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue volvió a dispararse en Santa Fe

Los dos pibes que Colón quiere blindar para potenciar su patrimonio

Los dos pibes que Colón quiere blindar para potenciar su patrimonio

Ovación
Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras