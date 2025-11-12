Uno Santa Fe | Santa Fe | elecciones

Elecciones legislativas en Santa Fe: confirman que el alto voto nulo fue "voto bronca"

La Justicia Electoral abrió las urnas de mesas con un elevado índice de anulaciones en la provincia. El análisis determinó que la mayoría sufragó de esa manera en forma intencional, desestimando que se tratara de un error con el sistema de Boleta Única

12 de noviembre 2025 · 07:51hs
Elecciones legislativas en Santa Fe 2025

José Busiemi/UNO Santa Fe

Elecciones legislativas en Santa Fe 2025

Fue "voto bronca". La Justicia Electoral de Santa Fe avanzó en el análisis sobre el inusual y elevado número de votos nulos registrados en las últimas elecciones legislativas nacionales, celebradas el mes pasado. Tal como se había anticipado, se procedió a la apertura y revisión de las urnas de aquellos distritos y mesas donde las anulaciones habían alcanzado niveles atípicos.

Este análisis se realizó porque los votos nulos sumaron 86.918 en la provincia, una cifra que los posicionó como la cuarta fuerza más votada y duplicó el total de votos en blanco.

El voto bronca se impuso al error

La finalidad de esta etapa de revisión era determinar la causa del alto número de anulaciones. La principal duda era establecer si esa acción masiva fue un error o desconocimiento del sistema de Boleta Única, que se usaba por primera vez en la elección nacional -si bien ya era conocido en la provincia-, o si fue la voluntad expresa del elector.

El análisis de las urnas confirmó que la gran mayoría de los votos fueron anulados adrede por los electores. Esto desestimó la hipótesis de que se tratara de un error o de la falta de entendimiento del sistema de votación.

Elecciones legislativas 2025
En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

En las elecciones legislativas nacionales hace su debut la Boleta Única de Papel en todos los distintos electorales del país

Boletas rayadas y tachadas

La observación de las boletas reveló que casi todas las anulaciones fueron intencionales, lo que se interpretó como un "voto bronca" o un disgusto generalizado de una parte importante de la población con la dirigencia política.

Entre las formas de anulación detectadas se vieron boletas rayadas con varias líneas, con varias cruces sobre diferentes candidatos, o con algunos postulantes directamente tachados. De esta manera, la Justicia Electoral puso cierre al análisis pendiente que había quedado tras la culminación del escrutinio definitivo.

Los resultados del escrutinio definitivo

La Libertad Avanza 684.533

Fuerza Patria 483.403

Provincias Unidas 308.470

Frente Amplio por la Soberanía 53.564

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad 30.572

Nuevas Ideas 20.561

Coalición Cívica Ari 14.579

Igualdad y Participación 14.323

Defendamos Santa Fe 13.766

Movimiento al Socialismo 10.050

Partido Fe 10.244

Política Obrera 9.653

Republicanos Unidos 9.369

Compromiso Federal 7.561

Partido Autonomista 6.011

Movimiento Independiente Renovador 3.869

Votos nulos 86.918

Votos en blanco 40.370

Totales 1.807.816

La distribución final de escaños

Los resultados oficiales confirmaron la siguiente distribución de los escaños en juego en la provincia:

La Libertad Avanza: 4 bancas

Fuerza Patria: 3 bancas

Provincias Unidas: 2 bancas

• LEER MÁS: Tras las elecciones legislativas, una lectura aguda del presente político: "La sociedad eligió certidumbre frente al caos"

Radar fue ubicado en las últimas semanas entre las localidades de La Guardia y Colastiné Sur sobre ruta 168

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

El control se realizará en dos etapas según informaron desde Dirección Provincial de Defensa del Consumidor de Santa Fe

Controlarán la exhibición de precios: qué deben tener en cuenta los comerciantes santafesinos

Accidente barrio María Selva 

Un auto perdió el control, chocó con una moto y terminó incrustado en una vivienda

El Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe celebrará 452 años con bandera nueva y actividades históricas, musicales y deportivas

