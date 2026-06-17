Emiten advertencia por niebla en Santa Fe y anticipan lluvias para el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violenta por niebla para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo.

El comienzo de este miércoles n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente cubierto, húmeda y con una temperatura de 9.7º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una situación muy similar a la de ayer, donde predomina en la región un sistema de alta presión con aportes de aire frío en altura, mientras que en superficie hace lo propio aire algo más cálido y húmedo. Esta situación permite que la jornada se presente con nubosidad en gradual aumento, presencia bancos de nieblas o neblinas matinales y poca variación de las temperaturas. No obstante ello, también se observa un sistema compatible con posibles lluvias de diversas intensidades que avanza desde el sur del continente, el cual debería arribar a nuestra región hacia la tarde o tarde/noche de mañana jueves.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias débiles y dispersas hacia la tarde o tarde/noche y la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9°, descenso de las máximas, 14° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables y luego a leves del sur.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8° y suave ascenso de las máximas, 16°. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, cambiando a leves del sur/sureste.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad en gradual aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6°y suave ascenso de las máximas, 17°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

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