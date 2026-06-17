Uno Santa Fe | Santa Fe | niebla

Emiten advertencia por niebla en Santa Fe y anticipan lluvias para el jueves

La advertencia alcanza a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay. Las neblinas podrían complicar la circulación durante la mañana, mientras que el jueves llegarían precipitaciones aisladas.

17 de junio 2026 · 07:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Emiten advertencia por niebla en Santa Fe y anticipan lluvias para el jueves

José Busiemi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violenta por niebla para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo.

Pronóstico extendido

El comienzo de este miércoles n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo mayormente cubierto, húmeda y con una temperatura de 9.7º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una situación muy similar a la de ayer, donde predomina en la región un sistema de alta presión con aportes de aire frío en altura, mientras que en superficie hace lo propio aire algo más cálido y húmedo. Esta situación permite que la jornada se presente con nubosidad en gradual aumento, presencia bancos de nieblas o neblinas matinales y poca variación de las temperaturas. No obstante ello, también se observa un sistema compatible con posibles lluvias de diversas intensidades que avanza desde el sur del continente, el cual debería arribar a nuestra región hacia la tarde o tarde/noche de mañana jueves.

Jueves con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a estables con posibles lluvias débiles y dispersas hacia la tarde o tarde/noche y la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 9°, descenso de las máximas, 14° y poca amplitud térmica. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, cambiando a leves de direcciones variables y luego a leves del sur.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y condiciones estables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales y temperaturas en suave descenso de las mínimas, 8° y suave ascenso de las máximas, 16°. Vientos moderados a regulares por momentos del sector sur/suroeste, cambiando a leves del sur/sureste.

Por último el fin de semana comenzará con un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad en gradual aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 6°y suave ascenso de las máximas, 17°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

niebla Santa Fe lluvias
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe amaneció con niebla y seguirá con jornadas húmedas: cómo estará el tiempo hasta el viernes

Vecinos de Candioti Sur se reunieron para impulsar cambios en el sistema de estacionamiento medido

Vecinos de Candioti Sur pretenden una exención de 100% del estacionamiento medido para los frentistas

Aumentan las consultas por enfermedades respiratorias en niños en Santa Fe

Qué está pasando con la gripe A en Santa Fe: más consultas, vigilancia reforzada y vacunas disponibles

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Último Momento
Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Colón ajusta su defensa para una visita exigente a Chaco For Ever

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Noruega se impuso con goleada ante Irak en su debut en el Mundial 2026

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Actividad metalúrgica en rojo: operan a menos de 40% de su capacidad

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Gimnasia va por la gloria ante Quimsa en la Liga Nacional

Ovación
Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Argentina rompió la racha negativa que arrastraba en debuts tras coronarse campeona

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Reserva de Unión: ganar y esperar, la fórmula para soñar con los cuartos de final

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Los 16 goles de Leo Messi para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Las repercusiones de la actuación estelar de Messi en el debut en el Mundial

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Cuál es el panorama de Argentina para lo que viene en el Mundial 2026

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber