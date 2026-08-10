Apareció Tamara Retamar, la mujer de Recreo que estaba desaparecida desde el 28 de julio

La joven de 27 años fue localizada este lunes en una vivienda de barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe. Su familia había denunciado su desaparición el domingo y se había iniciado una investigación para establecer su paradero.

Tamara Retamar: la mujer de 27 años fue localizada con vida en barrio Los Troncos.

Tamara Retamar, la mujer de 27 años oriunda de Recreo que era buscada desde el pasado 28 de julio, apareció este lunes en una vivienda de barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe .

La localización de la joven llevó alivio a sus familiares, quienes habían radicado la denuncia por su paradero durante la tarde del domingo 9 de agosto, luego de varios días sin poder establecer contacto con ella.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que Tamara fue encontrada ni sobre dónde permaneció durante el período en el que estuvo ausente de su domicilio.

La investigación para determinar su paradero había quedado a cargo de la fiscal Laura Urquiza, quien había dispuesto distintas medidas para intentar localizarla.

La denuncia por su desaparición

Tamara se había ausentado de su domicilio el 28 de julio. Durante los días posteriores, su familia intentó establecer comunicación con ella sin obtener respuestas.

Finalmente, ante la falta de noticias, sus familiares radicaron la denuncia el domingo 9 de agosto por la tarde en la Comisaría 16ª de Recreo. A partir de entonces se inició formalmente la búsqueda y se solicitó colaboración a la comunidad para obtener información que permitiera determinar dónde se encontraba.

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Desde su entorno habían manifestado su preocupación y pedido que cualquier persona que pudiera aportar datos se comunicara con el 911 o se acercara a la dependencia policial más cercana.

Uno de los datos que tomó relevancia durante la búsqueda fue la posibilidad de que Tamara pudiera encontrarse en barrio Los Troncos, una hipótesis que había sido mencionada previamente por su abuela, Sandra.

La preocupación de la familia

La familia había explicado que Tamara no tenía teléfono celular, aunque habitualmente mantenía comunicación con sus allegados para informar dónde se encontraba.

Su madre, Rosana, había señalado que la joven solía ausentarse de su domicilio durante algunos períodos, pero que en esta oportunidad la falta de comunicación había generado una preocupación mayor.

“Ella continuamente nos mandaba mensajes, pero ahora ni un mensaje nos mandó”, había relatado la mujer al referirse a la situación.

La familia también había señalado que Tamara es madre de un niño de 6 años, quien permanece al cuidado de su abuela.

Durante la búsqueda, además, una persona que mantenía una relación reciente con Tamara se había acercado a consultar a sus familiares para intentar conocer su paradero, lo que había sumado incertidumbre en torno a la situación.

La aparición en barrio Los Troncos

Finalmente, este lunes se confirmó que Tamara Retamar fue localizada con vida en una vivienda de barrio Los Troncos, en la ciudad de Santa Fe.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre cómo se produjo el hallazgo ni sobre las circunstancias que rodearon su ausencia.

Las autoridades deberán completar las actuaciones correspondientes para establecer lo ocurrido durante los días en los que la joven permaneció alejada de su domicilio.

La aparición de Tamara puso fin a la búsqueda que había comenzado formalmente tras la denuncia de su familia y llevó tranquilidad a sus allegados.