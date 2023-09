Empresas de tecnología de Argentina "retienen talentos" pagándoles en dólares 

Las empresas de tecnología brindan un pago total o parcial en dólares para que estos empleados no se vayan al exterior o decidan hacer teletrabajo para compañías de afuera

En Argentina las empresas de tecnología están enfocadas en "retener talentos" brindando una serie de beneficios, como un sueldo en dólares. Aquellos que poseen un perfil IT tiene la posibilidad de emigrar o también pueden hacer teletrabajo para empresas del exterior y cobrar en moneda extranjera. Nicolás Postiglioni, gerente de marketing de Adecco Argentina, explicó que las compañías de afuera brindan trabajo en la región por un tercio del salario que deberían abonarle a alguien del mercado estadounidense.

Multarán a las empresas que no paguen la suma fija y les impedirán comprar dólares a quienes la perciban

dólares empresas tecnología (2).jpg

Según el Indec, en el último año, las exportaciones de la Industria del Conocimiento crecieron un 23%. La industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó desde Argentina a mediados de 2022 un total de U$S 7.261 millones anuales.

•LEER MÁS: Came, en contra de la suma fija que deben pagar: "Hace ocho meses hay caída del consumo"

Sobre los beneficios que están brindado las empresas nacionales, indicó: "Se están abriendo distintas modalidades, tanto el pago 100% en dólares, como un pago parcial en pesos y otra parte en moneda estadounidense. Se usan más para posiciones que últimamente están teniendo una atracción muy grande de empresas del exterior, entonces en lugar de tener una oferta atractiva de afuera para cobrar todo en dólares, forzados por esta competencia a nivel global las empresas de Argentina están empezando a implementar este tipo de estrategias".

dólares empresas tecnología (3).jpg

Aún así, el Banco Central permite que los trabajadores puedan retener y no liquidar al cambio oficial, en el mercado local, hasta U$S 1000 mensuales. Al respecto, Postiglioni agregó: "Muchas veces se utilizan las billeteras virtuales, justamente para evitar también lo engorroso de abrir una cuenta en el exterior. Al día de hoy existen diferentes plataformas digitales que les permiten a las empresas pagar de ese modo. Las compañías de tecnología que tienen filiales en el exterior pueden hacer estos giros, no de manera local, sino desde otras filiales".

"El sector IT es el primario. Argentina, por sobre la región, tiene un muy buen nivel de inglés, y eso lo hace también competitivo para mercados como el americano o incluso el europeo. Entonces, más allá de la formación que también es muy buena a nivel tecnología, developers e ingeniería en sistemas. Ese es como el canal más atractivo, principalmente para las empresas del exterior que vienen a hacer este outsourcing (subcontratación) de perfiles. Acá en Argentina es cada vez más difícil atraer y sostener", detalló.

Nicolás Postiglioni, señaló: "El cambio de dólar es atractivo para las compañías del exterior porque por un tercio de lo que deberían invertir en un developer de IT en el mercado americano, al ser un muy buen sueldo en dólares, pueden atraer a alguien del mercado local".

dólares empresas tecnología (1).jpg

Según el estudio de Adecco, otros de los beneficios que brindan las compañías son:

77% otorga el beneficio de la prepaga con la diferencia de aportes a cargo de la empresa

58% entrega viandas o tiene comedor para el personal

38% le da a sus empleados el beneficio de disfrutar un día libre por su cumpleaños

37% abona los gastos de viáticos y movilidad

35% brinda horarios flexibles

24% ofrece el beneficio de capacitación en idiomas

21% da días adicionales de vacaciones

15% brinda licencias parentales extendidas, gimnasio y pago de posgrado o carrera de grado

12% cuenta con tarjetas de descuento

3% posee depósitos de dinero en plataformas digitales de pago y seguros de inversión para algunos empleados

•LEER MÁS: Industriales de Santa Fe afirmaron que "habrá pymes que no podrán afrontar el pago del bono" a empleados