"Las empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", expresó Came en un comunicado

Came, en contra de la suma fija que deben pagar: "Hace ocho meses hay caída del consumo"

La suma fija para trabajadores, del sector privado en particular, generó malestar entre las empresas. Así lo indicó, Ricardo Diab, secretario general de Came, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, donde señaló que "las negociaciones salariales se hacen por medio de paritarias, no por imposición de una de las partes, del gobierno".