Temporal en Santa Fe: rige alerta naranja y ya se registraron 40 mm de lluvia en media hora

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja por tormentas en la ciudad de Santa Fe y la región. En poco más de media hora cayeron más de 40 milímetros, con anegamientos y cortes de luz en varios barrios

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para la mañana de este jueves un alerta naranja por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe . "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm , que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo.

Después de las 6 de la mañana, luego del comienzo del temporal de lluvia y viento que comenzó en la ciudad de Santa Fe, ya se registran más de 40 milímetros caídos en poco más de media hora (Datos del Centro de informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL), lo cual complicó el tránsito por anegamientos en diferentes zonas, al igual que reporte de varios barrios sin luz.

Pronóstico extendido

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, para el jueves se espera una jornada con cielo nublado, con algunos mejoramientos temporales pero condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 28°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur y disminuyendo su intensidad con el correr de las horas.

En tanto para el viernes se espera cielo nublado a mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.

Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años