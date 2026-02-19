Uno Santa Fe | Santa Fe | temporal

Temporal en Santa Fe: rige alerta naranja y ya se registraron 40 mm de lluvia en media hora

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja por tormentas en la ciudad de Santa Fe y la región. En poco más de media hora cayeron más de 40 milímetros, con anegamientos y cortes de luz en varios barrios

19 de febrero 2026 · 06:51hs
Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente para la mañana de este jueves un alerta naranja por tormentas que abarca a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual", informó el organismo.

Después de las 6 de la mañana, luego del comienzo del temporal de lluvia y viento que comenzó en la ciudad de Santa Fe, ya se registran más de 40 milímetros caídos en poco más de media hora (Datos del Centro de informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL), lo cual complicó el tránsito por anegamientos en diferentes zonas, al igual que reporte de varios barrios sin luz.

Pronóstico extendido

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, para el jueves se espera una jornada con cielo nublado, con algunos mejoramientos temporales pero condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 28°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur y disminuyendo su intensidad con el correr de las horas.

En tanto para el viernes se espera cielo nublado a mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.

Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Fuertes lluvias en Santa Fe: cayeron hasta 53 mm en menos de una hora y hubo ráfagas de casi 45 km/h

Para los dirigentes de UDA la propuesta es insuficiente

Para los dirigentes de UDA "la propuesta es insuficiente"

Fuerte temporal en el sur de la provincia con vuelco de camiones y corte en AU Rosario- Córdoba

Fuerte temporal en el sur de la provincia con vuelco de camiones y corte en AU Rosario- Córdoba

Lucas Menossi en Unión: Hay que estar atentos al mínimo detalle

Lucas Menossi en Unión: "Hay que estar atentos al mínimo detalle"

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

La Liga Profesional reprograma partidos suspendidos por el paro de Utedyc

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la última etapa de Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: Aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La llamativa racha que Julián Marcioni extendió en Colón con su debut goleador

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus