En Arrufó Pullaro junto a Michlig y el presidente comunal Piumatti inauguraron 13 viviendas

Pullaro: "Creo que un kiosquero, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones de empleados públicos"

En la oportunidad las autoridades dejaron oficialmente inauguradas 13 viviendas de barrio Malvinas Argentinas, entregando las llaves de las mismas a las familias beneficiadas “que vienen a cumplir el sueño de la vivienda propia”.

Por otra parte, el gobernador y el senador entregaron aportes a ocho Bibliotecas Populares del departamento para adquisición de libros en la “Feria Internacional del Libro”, provenientes del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI). Las localidades beneficiadas en esta ocasión fueron: Suardi, San Guillermo, Colonia Rosa, Villa Trinidad, Arrufó, Hersilia, Ceres y Moisés Ville.

Asimismo, entregaron al Club Unión Deportiva de Arrufó seis reflectores Led de 800 watts para iluminación del Campo de Deportes.

Pullaro al momento de dirigirse a los presentes apuntó a “la gran posibilidad que tendrán estas 13 familias, de contar con su techo y quiero felicitarlos por ello, que ojalá sirva para crecer y afianzar las familias que son la base fundamental de la sociedad. Pero decirle que estamos trabajando en lograr un ordenamiento para sacar a la provincia adelante y junto a los intendentes y Ptes. Comunales para lograr un camino de crecimiento. Estoy convencido que esta provincia no tiene techo y que va a liderar el cambio que va a venir en la república argentina”.

Lucas Crivelli resaltó que “hay más de 1.400.000 santafesinos que hoy no tienen una vivienda propia y hoy aquí con el esfuerzo compartido entre provincia y la comuna estamos dando solución habitacional a 13 familias y por ese camino queremos seguir transitando como nos pidió nuestro gobernador”.

El senador Michlig destacó que “en solo 4 meses este gobernador, un gran amigo, hoy es la segunda vez que visita nuestro departamento, siempre con buenas noticias, ahora inaugurando viviendas para que muchas familias cumplan con el sueño del techo propio”.

“Pero hablando de buenas noticias, a mi me gusta decir que tenemos un gobierno presente, pero no solo porque viene el Gobernador y todos sus ministros, sino porque permanentemente tenemos respuestas. Una de ella, como contábamos recién es que la Provincia se hará cargo de la construcción de la rotonda -pese a que es jurisdicción nacional- pero además me anunciaban en estos días el llamado a licitación para la repavimentación de tramos de la RP39, RP23 y RP13, pavimentación acceso B° Palermo de San Cristóbal y ensanchamiento de 3 puentes sobre la RP4”.

El Pte. Comunal Piumatti luego de darle la bienvenida a las autoridades agradeció especialmente a Pullaro y al Senador Michlig “la estupenda noticia que nos daban el otro día de que la Provincia va hacer la obra de la rotonda en la intersección de la RN34 y la RP39 frente a nuestro pueblo en donde se han perdido muchas vidas, y también de muchos arrufeños”.