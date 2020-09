En La Peatonal respetarán la modalidad de "take away" pero plantean nuevos horarios

En la tarde del miércoles los comerciantes de La Peatonal junto con el Centro Comercial siguieron manteniendo reuniones para debatir los pedidos e inquietudes ya que deben funcionar, según determinó el municipio por decreto de la siguiente manera: el comercio minorista de rubros no esenciales podrá funcionar solo en locales de proximidad y de 14 a 19.30. Para aquellos locales que funcionen en la zona céntrica (delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero) solo estará habilitada la venta a través de delivery o take away. Para el resto de la ciudad, además de esas dos modalidades, se habilita la venta presencial, con los alcances del artículo 3º del Decreto Provincial Nº 954/20.

Según se informó desde la Asociación de Amigos de Calle San Martín, "casi un 70% de los comercios está de acuerdo en presentar como propuesta la extensión de horarios para la modalidad solicitada de take away y delivery. La que pedimos es: lunes a viernes de 10 a 19.30 y sábados de 8.30 a 12.30".

Esto se le acercará a la Municipalidad para que pueda estudiar la medida y que se adapte a la nueva modalidad solicitada en la ciudad de Santa Fe ante el avance dela pandemia con el incremento de casos positivos por Covid-19.

Controles

Las medidas que le impiden a los comercios de este sector abrir sus puertas rigen desde el sábado 12 de septiembre, pero fueron puestas en duda y los dueños de los locales por tanto, decidieron abrir igual. Ante ello la Municipalidad decidió hacer controles en el lugar recomendando la implementación de la normativa a través de la presencia de inspectores y la policía.

policía control comercio Peatonal 2.jpg El municipio junto a la policía recorre La Peatonal realizando controles en comercios. UNO Santa Fe