La baja que sufre Unión en la recta final de la competencia

A través de sus redes sociales, Unión informó sobre la lesión que sufrió Misael Aguirre y que lo deja afuera de los próximos partidos

Misael Aguirre se lesionó y se perderá los próximos partidos que juegue Unión.

Si bien no se trata de un jugador titular, la realidad indica que en la recta final de la competencia, Unión sufrirá una baja y se trata del extremo Misael Aguirre.

Este jueves y a través de sus redes sociales, Unión brindó un parte médico respecto a la lesión que sufrió el futbolista de 18 años.

El mismo indica que Aguirre sufrió un traumatismo severo en flexión plantar del tobillo derecho con edema óseo en tibia. El jugador realizará tratamiento médico kinésico las próximas semanas.

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De esta manera, queda descartado para los próximos encuentros que juega el Tate y habrá que seguir de cerca su evolución para saber en qué momento puede volver a ser tenido en cuenta.

Aguirre debutó con la camiseta de Unión en la 1ª fecha del Torneo Apertura, en el empate ante Platense 0-0, ingresando en nueve partidos del actual certamen y sumando 193' en cancha.