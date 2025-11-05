En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Lo confirmó la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León. “Hay casos muy tristes, tenemos un nudo en el estómago todos los días”, admitió

Unos 1.800 niños y niñas en Santa Fe fueron separados de sus progenitores en el marco de medidas de protección excepcionales que el Estado debió tomar para preservarlos de su propio entorno familiar más íntimo. Un caso de este tipo es el del bebé de 6 meses que debió ser intervenido e internado en el hospital Víctor J. Vilela, de Rosario, por un presunto abuso sexual por el que está aprehendido un hombre con quien la mamá de la criatura tiene un vínculo afectivo.

La secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León, confirmó que casos como el del bebé se dan muy a menudo. “Este es un caso específico de una criatura de 6 meses que presenta vulneración extrema. Es una tragedia pero todas son . Hay 1800 niños y niñas con medidas de protección excepcionales en la provincia”, dijo.

LEER MÁS: Prisión preventiva para dos hombres investigados por abusos sexuales a tres niñas en Santa Rosa de Calchines

La funcionaria explicó que son situaciones en las que se tiene que separar a la persona menor de edad “porque está en una situación de extrema vulnerabilidad”. Luego, admitió: “Hay casos muy tristes, tenemos un nudo en el estómago todos los días”.

El Código Civil determina 6 meses como máximo para hallar una alternativa para el menor El Código Civil determina 6 meses como máximo para hallar una alternativa para el menor

Proceso

Consultado por Cada Día (El Tres), Marcelo Molina, ex juez de Familia y en la actualidad camarista en la provincia de Santa Fe, explicó cómo se desarrolla el procedimiento legal con estas criaturas. “Cuando la dirección provincial de Niñez se noticia de que hay una grave violación de derechos respecto de un niño, niña o adolescente, y no hay ningún adulto que se pueda hacer cargo de esa situación, porque precisamente son los adultos los vulneradores de derechos, puede tomar por sí misma una medida que se llama medida de protección excepcional que consiste en separar a ese niño de ese grupo familiar, al menos provisoriamente hasta ver qué pasó, cómo se puede tratar la situación”, indicó.

“Cuando se toma esa medida se tiene que comunicar al juez de Familia para que haga el control de legalidad de esa medida que toma la dirección provincial de Niñez y la Justicia. No siempre un caso así termina en adopción, puede ser en la tutela de una abuela o de un hermano”, continuó.

Alternativas

De acuerdo a lo que expuso, el Código Civil determina 6 meses como máximo para hallar una alternativa para la criatura, si se va a proceder o no con la una adopción. “Que la madre tenga 16 años no es un factor que haga que un chico esté en situación de vulnerabilidad. Una situación de abuso es claro que el derecho está vulnerado y que algún tipo de acción y medida hay que adoptar”, apuntó.

Molina destacó que “Niñez tiene que intervenir cuando un chico es vulnerado en sus derechos gravemente por todos los adultos responsables de su cuidado, hay vulneración de derechos que no llevan la dirección de Niñez, por ejemplo, si un padre no manda al chico a la escuela. Hay otros factores que intervienen para corregir esa situación que también es una vulneración de derechos, por ejemplo, el ministerio de Educación con algún profesor o también un pediatra, etc.”.

• LEER MÁS: Tos convulsa o coqueluche: cuáles son los grupos más afectados en Santa Fe