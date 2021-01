En Nelson llovió 215 mm en dos horas: "hace 20 años que no ocurre una situación así"

image.png Crédito: Radiocomunal Nelson.

La ruta 11 fue un verdadero río esta mañana a la altura de Nelson. "Sucede a menudo en la ruta 11 que cuando llueve mucho, tenemos un canal que se termina desbordando. En este momento únicamente puedes pasar los camiones. Tránsito liviano no puede pasar. Por suerte el agua durante la tarde ha bajado", observó Leiva.

Al ser consultado por el mensaje que le puede dar a la comunidad de Nelson después de una mañana de preocupaciones, Leiva respondió: "En forma constante y permanente es lo que hablamos con todos los vecinos que tenemos individualizados, el mensaje es de estar con presencia física en todos los sectores del pueblo trabajando con nuestro equipo de emergencia, en el embolsado permanente de arena. Que teníamos siempre para una embolsada pero realmente esta vez la cantidad nos superó, pero pudimos estar cerca de toda las familias".

"Queda agua en el casco urbano que está descendiendo y pedimos la comprensión que siempre los vecinos tienen que con estas circunstancias uno se alerta y que siempre lo entiende que cuando llueve porque no sabes si te va a tocar o no. Nos preocupó mucho porque llueva 215 milímetros en tan poco tiempo hace 20 años que no ocurre algo así. En algunos lugares hubo una altura de 40 o 50 centímetros de altura de agua acumulada", sostuvo.

Asimismo describió el presidente comunal a este medio que hasta el momento no hubo evacuado, sino unas cinco familias afectadas que permanecen en sus domicilios. "Fue mucha el agua porque tal es así que en mi auto entré a recorrer y en un momento me entraba por los costados. Una situación muy preocupante para todos nosotros", contó.

"La verdad que fue un mal momento, pero ahora está todo más calmo. Por supuesto estamos con la mirada permanente de la gente de Municipios y Comunas de Santa Fe y también de Defensa civil en todo momento a disposición. El equipo ahora se está tomando un pequeño descanso y van a ser reemplazados porque no se sabe si seguirá la lluvia a la noche o más tarde, ya que sigue vigente el alerta. Es la cruda realidad del momento", concluyó.