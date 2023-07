En Rosario, Rodríguez Larreta prometió sumar 10 mil gendarmes a la lucha contra el narcotráfico

El precandidato presidencial amplió que esa medida debe tomarse " bien rápido" al mismo tiempo que "aislar a los narcos en las cárceles con inhibidores de llamadas, eso también es urgente y puede ser rápido". Tampoco dejó de lado el rol de la Justicia federal en las causas e investigaciones por narcotráfico al destacar que "se deben ocupar los cargos de las vacantes en la Justicia. Ahora, eso hay que combinarlo con medidas de más largo plazo, como puede ser el refortalecimiento de las fuerzas policiales".

También Larreta aludió a la polémica permanente en los últimos tiempos con los subsidios nacionales al transporte. Al respecto, señaló que la diferencia entre los aportes que reciben Amba y Caba respecto al resto del país "es una gran injusticia y es otra de las tantas decisiones en pos del centralismo que ha generado el kirchnerismo, que ha hecho de la Argentina un país unitario".

"En nuestra vocación de reconstruir el federalismo -continuó el jefe de Gobierno porteño- tenemos que ser más ambicioso. Y esto empieza por la coparticipación, que es el corazón de la redistribución de los recursos. Estamos 27 años atrasados respecto de la última reforma constitucional, que propone el replanteo de la coparticipación, con el espíritu de darle a las provincias más acceso a la generación de recursos propios. En ese contexto, el tema de subsidios es un tema más".

La opinión de Pullaro sobre seguridad y microtráfico

Al ser consultado sobre la situación del narcotráfico en Santa Fe, Rodríguez Larreta le cedió la palabra a Maximiliano Pullaro, quien diferenció narcotráfico -que debe ser abordado integralmente por la Justicia Federal, del microtráfico, del que debe ocuparse el gobierno provincial .

"Al microtráfico lo vamos a abordar con mucha fuerza, primero pidiéndole a quien espero sea el presidente de la República que me permita conducir el Comando Operativo Conjunto, alguien se tiene que hacer cargo de eso. No puede actuar de manera descoordinada como lo estuvo todo este tiempo", dijo Pullaro y destacó el rol que cumple el actual ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, de quien dijo " es una buena persona, un buen cuadro de seguridad, pero si no le permiten conducir a las fuerzas y no cuenta con la capacidad operativa de formar un equipo, los resultados son los que estamos viendo".

El exministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz, también destacó que es imprescindible "tener las leyes para poder derrumbar los bunkers y los puestos de puntos de droga de manera inmediata. También me alegra que Gerardo (Morales, candidato a vicepresidente) plantee la ley de derribo. Es muy importante porque aquí hay aviones cargados de droga que vienen desde Paraguay y con un tanque de sobrecarga vuelan 1.400 o 1..800 kilómetros sin tener que bajar".

"Esos aviones -continuó el amplio triunfador en las Paso- llegan a territorio santafesino o a Santiago del Estero y sin aterrizar tiran la droga y con impunidad absoluta pegan la vuelta. Aún teniendo la radarización no tenemos los aviones suficientes para combatirlos. No podemos permitir que nos llenen de droga y el Estado nacional no reaccione".

Por último, Pullaro lanzó una promesa a los habitantes de la provincia: "Les puedo asegurar a todos los rosarinos que si trabajamos con humildad vamos a bajar la fiebre de los problemas que tenemos y en cuatro años más Santa Fe va a estar discutiendo otras cosas y no los homicidios que vemos todos los días producto del microtráfico".

