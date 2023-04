Sujetos que pasaban en moto le dispararon varias veces mientras estaba en la vereda. Su pareja escuchó los tiros y cuando corrió para ver qué pasaba lo encontró herido de varios balazos. “Vino arrastrándose y me dijo «mi amor, me dieron». Se murió encima mío”, dijo entre lágrimas la mujer de nombre María en diálogo con el programa Telenoche Rosario (El Tres).

De acuerdo a informaciones preliminares, el ataque armado ocurrió cerca de las 17.30 y los agentes policiales encontraron a la víctima tendida boca abajo en un charco de sangre con varias vainas servidas alrededor. En la escena del crimen además se detectaron cinco disparos contra el frente de una casa, tres de ellos contra la puerta de ingreso y dos tiros en la fachada.

Una ambulancia del Sies arribó al lugar, pero la médica indicó que el hombre atacado estaba ya sin vida. Por su parte, los agentes policiales reportaron el homicidio al fiscal Gastón Ávila, quien ordenó una serie de medidas de prueba a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la Brigada de Homicidios.

Según denunció la joven, la policía y la ambulancia tardaron casi una hora en llegar y un remisero que se negó a trasladar a la víctima a un hospital para no manchar el asiento de sangre se retiró prometiendo que enviaría otro coche que nunca llegó. “Se murió desangrado”, expresó la mujer y dijo que su novio murió luego de esperar la asistencia que no llegó a tiempo. “Murió cinco minutos antes de que llegara el primer móvil”, precisó.

María dijo también que su novio estaba emparchando la bicicleta en la vereda y no vio a los atacantes. Agregó que ninguno de los dos tuvo amenazas previas y no pudo arriesgar hipótesis sobre los motivos del ataque. Luego del crimen la policía desplegó un amplio operativo en la zona para dar con los autores, pero no se habían informado de personas detenidas o identificadas.

El crimen se registró en medio de una jornada de extrema violencia en la ciudad con un homicidio durante la mañana en zona sur y el ataque a tiros a un empresario frente a una escuela, también en el inicio del día.

