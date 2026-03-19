En Santa Fe, 7 de cada 10 pacientes no tienen obra social y aumenta la demanda en hospitales ante los fuertes recortes de Nación

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, reveló que en 2025 se registraron más de 13 millones de atenciones en la provincia contra 9 millones que hubo en 2021

La ministra de Salud de Santa Fe , Silvia Ciancio , aseguró que el sistema público provincial atraviesa un escenario de fuerte incremento en la demanda , con cifras que marcan un crecimiento sostenido en los últimos años. Según detalló, en 2025 se registraron 13.588.776 atenciones , muy por encima de los 9 millones contabilizados en 2021 .

La funcionaria describió el contexto como “inédito” , en referencia a los recortes de fondos nacionales y a la incertidumbre en la provisión de medicamentos . “No hubo consenso ni anuncio formal, pero desde 2024 sufrimos esta situación de ajuste , con un impacto directo en el sistema de salud”, sostuvo.

En ese marco, Ciancio explicó que el crecimiento de las atenciones fue progresivo: 9 millones en 2021, 11 millones en 2022 y una suba sostenida hasta alcanzar el número actual. “La curva comenzó a crecer de manera exponencial”, remarcó.

Perfil de los pacientes y presión sobre el sistema

Uno de los datos que más destacó la ministra es la composición de la demanda: el 72% de las atenciones corresponde a personas sin cobertura de salud, mientras que el 22% restante sí cuenta con alguna. Dentro de este último grupo, indicó que un 25% son afiliados a Pami.

“Esto evidencia que hay sectores que, aun teniendo cobertura, recurren al sistema público en busca de respuestas”, planteó Ciancio.

Además, subrayó otros indicadores que reflejan la presión sobre el sistema: entre 2024 y 2025 se realizaron más de 6 mil cirugías adicionales, y más del 60% de los nacimientos en la provincia tienen lugar en hospitales públicos.

“Hay una elección de los usuarios, que encuentran respuesta en nuestros efectores”, afirmó.

Desigualdad territorial y rol clave del Estado

La titular de la cartera sanitaria también puso el foco en la estructura del sistema de salud en la provincia. Señaló que existen solo 48 clínicas con internación distribuidas en 365 localidades, lo que deja amplias zonas donde la única respuesta es el sector público.

“En muchas poblaciones, donde no hay prestadores privados, es el sistema público el que resuelve los problemas de salud”, indicó.

silvia ciancio La ministra de Salud, Silvia Ciancio, brindó datos sobre el aumento en la atención en el sistema público Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Medicamentos y programas nacionales, en retroceso

En relación a los programas nacionales, Ciancio advirtió sobre demoras y discontinuidades en áreas sensibles, como la provisión de medicamentos oncológicos, tratamientos para pacientes trasplantados e insumos de salud sexual.

Uno de los puntos más críticos es el programa Remediar. Según detalló, entre 2024 y 2025 la provincia registró una caída superior al 50% en la llegada de botiquines, además de una reducción en la cantidad de tratamientos incluidos.

“Esos botiquines contienen medicamentos esenciales como ibuprofeno, paracetamol y amoxicilina. Son insumos básicos para cualquier efector”, explicó.

Estrategias provinciales ante el recorte

Por su parte, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, señaló que ante este escenario se implementaron mecanismos para optimizar recursos.

“Se planificó un dispositivo de compra de insumos para mejorar la eficiencia, tanto en el ahorro como en la disponibilidad de stock”, indicó.

De esta manera, el gobierno provincial busca sostener la respuesta del sistema público en un contexto de creciente demanda y menor asistencia nacional, con hospitales y centros de salud que concentran cada vez más pacientes en todo el territorio santafesino.

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