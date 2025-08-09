Uno Santa Fe | Santa Fe | alcoholemia

En Santa Fe se labraron casi 200 actas por alcoholemia a conductores profesionales en el primer semestre de 2025

Del total, 136 fueron detectadas en rutas nacionales y 61 en rutas provinciales. La mayoría se registró en el departamento San Cristóbal, sobre Ruta Nacional Nº 34.

9 de agosto 2025 · 14:24hs
En Santa Fe se labraron casi 200 actas por alcoholemia a conductores profesionales en el primer semestre de 2025

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), junto con la Guardia Provincial de Policía, labró 197 actas por alcoholemia positiva a conductores profesionales durante el primer semestre de 2025. De ese total, 136 se detectaron en rutas nacionales y 61 en rutas provinciales.

El departamento con mayor cantidad de infracciones fue San Cristóbal, con 43 actas sobre la Ruta Nacional N.º 34.

Del total, 189 casos correspondieron a conductores de transporte de cargas, y en 27 de ellos la graduación alcohólica superó los 1,01 g/L; dos incluso excedieron los 2,01 g/L. “Desde el Gobierno de la Provincia reforzamos nuestra decisión de mantener e intensificar los controles estrictos y sistemáticos para detectar a quienes consumen alcohol y ponen en riesgo a otras personas”, sostuvo el secretario de la APSV, Carlos Torres.

El funcionario subrayó que “la conducción profesional requiere máxima responsabilidad por el porte de los vehículos y el riesgo que implican. No sólo instamos a los conductores a tomar conciencia, sino también a entender que tarde o temprano serán controlados en las rutas por nuestra Guardia Provincial, porque estamos convencidos de que los controles salvan vidas”.

alcoholemia positiva rutas santa fe.jpg
Alcoholemia positiva en las rutas santafesinas

Alcoholemia positiva en las rutas santafesinas

Primer semestre

El consumo de alcohol al volante es una de las conductas más peligrosas y constituye un eje central en la política de control vial. En enero se detectaron 29 alcoholemias positivas: 27 en conductores de transporte de cargas y 2 en taxistas o remiseros. En febrero, los casos aumentaron a 35 (34 de cargas y 1 en colectivo/minibús).

En marzo se labraron 37 actas, todas en transportistas de cargas. En abril, las infracciones bajaron a 26 (25 en cargas y 1 en minibús). Mayo marcó un pico con 44 casos (41 en transporte de cargas y 3 en taxi/remis). En junio, el número volvió a descender a 26: 25 en cargas y 1 en taxi/remis.

Casos en rutas nacionales

Del total de 136 actas en rutas nacionales, 47 fueron sobre la RN Nº 11; 43 sobre la RN Nº 34; 17 en la RN Nº 33; 12 en la autopista Rosario–Buenos Aires; 8 en la RN Nº 19; 6 en la RN Nº 95; y 3 sobre la RN Nº 8.

“Los conductores profesionales son un grupo que representa un riesgo importante en el sistema vial y tienen alta participación en siniestros”, advirtió Mauro Bertorino, director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV. “Desde el Gobierno santafesino ponemos todos los recursos para alejar de nuestras rutas a quienes transgreden las normas y así proteger la vida de todos”, agregó.

Promedio de alcoholemia

El relevamiento también midió el promedio de alcohol en sangre de los casos detectados. En 27 actas la graduación superó los 1,01 g/L, incluidos dos casos extremos: uno con 2,52 g/L en la Ruta Provincial N.º 16 (Pueblo Esther, 7 de marzo) y otro con 2,29 g/L en la RP N.º 1 (Colonia Teresa, 19 de junio).

También se destacó un taxista con 1,33 g/L en la RN N.º 11, en enero, a la altura del puente carretero. Además, se registraron 113 casos con dosajes entre 0,1 y 0,5 g/L, y 57 casos entre 0,51 y 1 g/L.

Distribución por departamento

San Cristóbal encabezó el listado con 43 actas, seguido por Rosario con 31. Luego se ubicaron General Obligado y General López con 20 infracciones cada uno, y La Capital con 17. En el departamento 9 de Julio se labraron 15 actas; en San Justo y Vera, 11; en Castellanos, 10; en San Martín, 6; y en Las Colonias y Garay, 4 respectivamente.

San Lorenzo tuvo 2 casos. Con solo 1 infracción aparecen Iriondo, San Javier y San Jerónimo. En cambio, durante el primer semestre no se detectaron casos en los departamentos Belgrano, Caseros y Constitución.

alcoholemia conductores rutas
Noticias relacionadas
blanqueo de capitales: mas de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesion al plan

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan

puerto de santa fe: los desafios y oportunidades para convertirse en un hub logistico estrategico del litoral

Puerto de Santa Fe: los desafíos y oportunidades para convertirse en un "hub" logístico estratégico del litoral

La obra del circunvalar ferroviario podría ser retomada por agroexportadoras. Foto: Archivo UNO Santa Fe.

Circunvalar ferroviario: agroexportadoras podrían retomar la obra en busca de la concesión del Belgrano Cargas

santa fe, buenos aires y entre rios avanzan en protocolos conjuntos para combatir incendios en el delta del parana

Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos avanzan en protocolos conjuntos para combatir incendios en el delta del Paraná

Lo último

La Federación Industrial de Santa Fe cuestionó con dureza el cierre de la Secretaría de Industria de parte de Nación

La Federación Industrial de Santa Fe cuestionó con dureza el cierre de la Secretaría de Industria de parte de Nación

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Con gol de Tonga González, Sarmiento le ganó una final por el descenso a San Martín de San Juan

Con gol de Tonga González, Sarmiento le ganó una final por el descenso a San Martín de San Juan

Último Momento
La Federación Industrial de Santa Fe cuestionó con dureza el cierre de la Secretaría de Industria de parte de Nación

La Federación Industrial de Santa Fe cuestionó con dureza el cierre de la Secretaría de Industria de parte de Nación

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Con gol de Tonga González, Sarmiento le ganó una final por el descenso a San Martín de San Juan

Con gol de Tonga González, Sarmiento le ganó una final por el descenso a San Martín de San Juan

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters de Cincinnati

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters de Cincinnati

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ovación
Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Colón le abrió las puertas del predio a la prensa local

Ratotti fue presentado en Unión Española: Dejaré todo por este escudo

Ratotti fue presentado en Unión Española: "Dejaré todo por este escudo"

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Colón y el fondo: ganó Talleres (RE) y empató Defensores Unidos

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Se lanzó el 17º Encuentro Nacional Motonáutico de embarcaciones clásicas y de carrera

Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé

Gritos argentinos en pretemporada: anotaron Álvarez y Soulé

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música