En Seguridad realizan "los estudios respectivos" para incorporar las pistolas taser a las fuerzas

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, se refirió a la incorporación de las armas no letales, taser, en la policía provincial

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Claudio Brilloni participó este miércoles del acto de entrega de nuevo equipamiento para la policía: 147 cascos de protección balística y 250 escopetas para los grupos de apoyo táctico. Y fue el momento en que dialogó con la prensa y se refirió a la incorporación de las armas no letales en la policía provincial. "Hay otros tipos de armas no letales como por ejemplo las taser u armas que tiene un dispositivo que permite colocar en su almacén cargador, municiones con pimienta", aseguró.

"Insisto en algo que para mí es importante, le demos el armamento que le demos al personal policial sea de la fuerza que sea, la herramienta más importante que tiene el funcionario policial es el entrenamiento y capacitación constante", remarcó sobre la preparación de los integrantes de la fuerza.

En cuanto a las prácticas de tiro, el titular de Seguridad provincial aseguró: "En los cinco meses que llevo como ministro fue una de las primeras directivas y orientaciones que le di a los jefes policiales, que se trabaje fuertemente en el entrenamiento y capacitación y me encontré con muchas sorpresas, como por ejemplo no tenemos polígono de tiro en las 19 unidades regionales. Además, no tenemos la cantidad de municiones necesarias para hacer los entrenamientos e inclusive el personal debía de pagarlo (polígono y las municiones) para poder hacerlo. Son cosas que estamos corrigiendo en este momento".

