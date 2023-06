En su visita a Santa Fe, Fernández defendió la obra pública, habló de la inflación y de la bandera de los Monos

"Empezamos un camino y no se debe dejar de transitar; sigamos haciendo un país más federal, un país más justo. Estoy entregando viviendas en santa fe, he entregado viviendas en el impenetrable de chaco; en La poma (Salta). No nos concentramos en las grandes ciudades. Nos preocupamos por llevar viviendas donde hacen falta", manifestó.

Datos oficiales, señalan que hasta el momento el Gobierno nacional impulsó 14.897 soluciones habitacionales en la provincia de Santa Fe, mediante una inversión total superior a los 115.317 millones de pesos, de las cuales ya se otorgaron 7.662.

"Eso es hacer federalismo, es dar justicia en donde hace falta justicia. Hace cuatro años esto estaba parado, no existía; Corría riesgo de convertirse en un elefante blanco", dijo con relación a las torres Procrear que se construye en el Parque Federal.

30-06-2023_el_presidente_alberto_fernandez_llego.jpg

"No hay un municipio del país que no haya recibido obra pública del estado nacional. No hay uno. Cuando llegamos, el 70 por ciento de la obra pública estaba paralizada y debíamos 50 mil millones de pesos. Hicimos rutas, acueductos", resaltó.

Y defendió la política productiva: "Con Sergio (por Massa) hablamos y dijimos qué hacemos: «¿Paramos las importaciones y la producción o gastamos los dólares que nos faltan y no paramos la producción?». Y apostamos a lo segundo. La producción no paró y el país creció 5 puntos y medio; por no haber parado".

En clara alusión a la gestión de Mauricio Macri, Fernández apuntó: "Por favor no nos equivoquemos. Soportamos el peso de la deuda que nos dejaron, que malgastaron, que se robaron. Enfrentamos la pandemia, la guerra y la sequía. No nos paralizaron".

Admitió que "quedan cosas por resolver", y tiró: "Nos preocupa el problema inflacionario. Pero nosotros no recibimos un país con una inflación de cero, recibimos un país con 54 puntos de inflación y endeudamos como ningún otro país del mundo. Soportamos una pandemia en donde tuvimos que emitir dinero porque no teníamos un centavo de crédito en el mundo".

El presidente hizo referencia a "otro problema: la inseguridad". Dijo que Agustín Rossi lo "atormenta" todos los días con lo que ocurre en la provincia de Santa Fe.

Y recordo lo ocurrido el fin de semana pasado en la cancha de Newells: "¿Piensan que me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes; delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros?. Nada de eso me pasa desapercibido".

bandera.JPG La bandera que apareció en el homenaje a Maxi Rodríguez.

En respuesta a los planteos de Omar Perotti, quien minutos antes había reclamado por mayores fuerzas federales para combatir el delito en el sur provincial, Alberto Fernández dijo: "Omar. Voy a hacer todo el esfuerzo que haga falta para seguir ayudándote, sabiendo que tenemos recursos limitados. Pero buscaré más recursos para que los rosarinos dejen de soportar a esa banda de sinvergüenzas que los están atosigando cada día en sus vidas. Te prometo, pero no piensen que no lo he hecho antes, porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en Santa Fe por resolver el problema".

Y continuó: "El crimen organizado eligió a Rosario como lugar operativo. Es muy perverso. Compra policías, políticos, jueces, corrompe periodistas, pero no nos van a ganar Omar. Puse recursos y puse hombres; y si hace falta poner más recursos y hombres, lo pondremos. Pero no nos van a ganar"