En un clima de tensión por el descuento de días, arranca el paro de 48 horas de docentes, estatales y médicos de Santa Fe

Qué gremios adhieren al paro general del jueves 9 de mayo

La segunda jornada de huelga será el jueves, mismo día en que se llevará adelante el paro general convocado por la CGT y, por lo tanto, el impacto será mayor en Santa Fe. A los antes mencionados, también se sumarán choferes nucleados en UTA, bancarios y municipales de esta capital.

Se trata de la segunda medida de fuerza de la central obrera en la gestión de Javier Milei, ya que la primera había sido el 24 de enero, y se concretó con un paro de 12 horas con movilización, cuando transcurrían tan solo 45 días de la llegada del Presidente a la Casa Rosada.

Fuertes cruces entre el gobierno y Amsafé por el descuento de dias no trabajados

El gremio de los docentes oficiales, Amsafé, salió a responderle al gobierno provincial por la confirmación el lunes de descontarle el día a los docentes (también estatales y médicos) que paren el próximo 8 y 9 de mayo.

"Estamos preocupados", dijo al iniciar la conferencia de prensa el secretario General de Amsafé. "Creo que el gobierno no logra entender que los conflictos nunca se resuelven con las amenazas, ni con extorsiones, como este caso", afirmó Rodrigo Alonso. Y agregó: "Los conflictos se resuelven con una propuesta paritaria que tiene que ver con mejorar el salario y las condiciones de trabajo".

Goity: "Once días de paro docente en pocos meses no puede ser una lógica de negociación"

El sindicalista ratificó la medida de fuerza de 48 horas prevista para este miércoles y jueves: "Nosotros no solamente rechazamos las amenazas y las extorsiones, sino que vamos a llevar adelante el paro el día 8 y el día 9. Es un paro que se ha votado con la participación de más de 29.000 compañeros.

El gobierno confirmó la posibilidad de registrarse bajo declaración jurada a los docentes que quieran dar clases y el ministro de Educación provincial, José Goity, ratificó la postura del gobierno provincial en el marco de la paritaria docente. Admitió que los salarios que pagan no son adecuados, apuntó contra la dirigencia gremial y cuestionó la “lógica” del paro docente.

“La medida es desmedida, está fuera de contexto”, insistió el funcionario. “Habíamos quedado en que de no aceptarse la propuesta e implementar un paro se iba a descontar el día, es no pagar un día no trabajado, la decisión es no abonar ese día a los trabajadores estatales que no concurran a trabajar”, añadió.

Paro docente: cómo se carga la declaración jurada de prestación de servicios

Por su parte, desde el gremio confirmaron también una movilización para este miercoles. Alonso explicó que la huelga contará con una "movilización", y profundizó: "Vamos a concentrar a las 10 de la mañana del miércoles, frente al Ministerio de Educación. Vamos a exigir que se dé marcha atrás con este premio por asistencia perfecta, con esta extorsión y presentismo".

Y continuó: "Vamos a movilizarnos a Casa de Gobierno a exigir un aumento salarial que vaya en línea con la inflación. De ahí vamos a ir a la legislatura, donde también vamos a exigir que se dé marcha atrás con este intento de modificar el régimen jubilatorio que atenta contra los derechos que tenemos los trabajadores. Porque plantea el aumento de la edad, el aumento de los aportes, más años de aportes. Nosotros estamos rechazando estos intentos de perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores".

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by UNO Santa Fe (@unosantafe)

ATE y Upcn inician el primer paro contra el gobierno provincial por salario

Ante lo que consideran una propuesta salarial "insuficiente" por parte del Poder Ejecutivo Provincial, y tras extensas instancias de diálogo y negociación en los ámbitos paritarios, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en Santa Fe decidió tomar medidas de fuerza.

La respuesta gremial se materializará en una jornada de protesta que incluirá un paro provincial de actividades el próximo miércoles 8 de mayo. Esta decisión implica la suspensión de labores y la no concurrencia a los lugares de trabajo, aunque se mantendrán guardias mínimas en algunos sectores.

UPCN Santa Fe se sumará al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República Argentina, programado para el día siguiente, jueves 9 de mayo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GobSantaFe/status/1787613595632611634?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1787613595632611634%7Ctwgr%5E354270d1cf9c67b485a573bc1142834d454b0881%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unosantafe.com.ar%2Fla-ciudad%2Fparo-docente-como-se-carga-la-declaracion-jurada-prestacion-servicios-n10132323.html&partner=&hide_thread=false Declaración Jurada de Prestación de Servicios



Recordá que deben completarla todos los docentes y asistentes escolares que no adhieran a la medida de fuerza, aunque no les corresponda trabajar ese día



Podés completarla del 8 al 10 de mayo de 2024. pic.twitter.com/LCzRNhnKjv — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) May 6, 2024

También el Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) - Santa Fe, decidió llevar a cabo un paro por 48 horas, abarcando el mismo período del 8 al 9 de mayo, con la misma modalidad de no asistencia a los lugares de trabajo y mantenimiento de guardias mínimas.

El paro del 9 de mayo también se enmarca en la adhesión a las medidas dispuestas por las principales centrales sindicales del país, como la CGT y las CTA, en protesta por los despidos en el Estado Nacional, la vigencia del DNU y las políticas de ajuste que afectan a los sectores más vulnerables, así como en defensa de los logros obtenidos.

Médicos y profesionales de la salud vuelven a parar

"Informamos que los días miércoles 8 y jueves 9 de mayo nuestro gremio convoca a un paro de actividades sin asistencia por 48hs en reclamo de reapertura de #paritarias y aumento salarial urgente", indicó el sindicato de meédico (Amra)

"La medida alcanza a todos los y las profesionales de la salud nucleados en la Ley 9282 que se desempeñan en hospitales y CAPs provinciales, SAMCOs, ASSAL e IAPOS", agregó.