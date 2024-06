En una primera instancia, los Juicios por Jurados comenzarán a implementarse en el interior de la provincia

Así lo confirmó el secretario de Justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni. Trabajan en la depuración del padrón definitivo de ciudadanos que deberán, en caso de que sean convocados, definir la culpabilidad o no de un acusado.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, dio precisiones sobre la implementación del nuevo sistema de juzgamiento, donde un grupo de ciudadanos debe definir si existió el hecho que se investiga y si el acusado es culpable o no.

Juicio por jurados en Santa Fe: avanza la convocatoria ciudadana para integrar el tribunal

El funcionario adelantó que el Juicio por Jurados se implementará primero en localidades del interior. "La mesa de implementación ha descartado la posibilidad de, en esta etapa, empezar en Santa Fe o Rosario. Empezaría en algunas de las otras tres circunscripciones. Estamos analizando la cuestión de Reconquista, Rafaela o Venado Tuerto. De acuerdo a la casuística, de acuerdo a la infraestructura y de recursos humanos existentes", destacó.

En declaraciones a la emisora LT10, informó que el gobierno avanza en la puesta en marcha del sistema, específicamente en la conformación del padrón: "Estamos avanzando en algunos aspectos. Primero la conformación del padrón que estamos muy avanzados con el trabajo muy bueno que está haciendo la Secretaría Electoral de la Provincia".

Se realizará el primer simulacro de funcionamiento de un juicio por jurados

"Tenemos una primera depuración y quedaría un número de 2 millones y medio de personas en el padrón", indico. Advirtió que el padrón "tiene que respetar cuestiones de género, paridad, y además proporcional a los distintos lugares. O sea, no hay un sorteo único, sino que tiene que hacerse una la proporcionalidad de las cinco circunscripciones judiciales de la provincia".

Destacó que "aplicando lo que dice la ley" el padrón definitivo quedaría conformado por cinco mil personas. En ese sentido, advirtió que el gobierno piensa "que es un número exiguo", ya que el padrón es bianual; es decir, dura dos años.

El respecto ejemplificó: "La provincia de Entre Ríos ha sorteado para el año 2025, 10.000 postulantes. Y lo que se ha analizado en la mesa de implementación es trabajar sobre la base de entre cuatro y cinco por mil, según la circunscripción para la integración del padrón. Pensamos que puede haber deserciones o excusaciones fundadas".

Recordó que se trata de una "carga pública, la ley lo establece como una obligación".

Depuración del padrón del Juicio por Jurados

El secretario de Justicia explicó con relación a la depuración del padrón: "La primera depuración son todos los profesionales del derecho; abogados que ejerzan o no, escribanos, procuradores, médicos legistas o vinculados a la enseñanza del derecho o nivel universitario. No pueden ser funcionarios del poder ejecutivo, legislativo o judicial; no pueden integrar los condenados por un tiempo, los deudores morosos alimentarios, los ministros de culto reconocidos, los directivos o integrantes de cuerpos directivos de los partidos políticos"

También informó que han "firmado un convenio con la suprema Corte de Justicia de la Provincia, para -a través del sistema de notificaciones judiciales y con una capacitación especial- visitar a los que puedan ser sorteados, entregándole la documental específica".

También mencionó que "después vendrá la recusación que pueden hacer las partes o las excusas que pueden hacer los propios sorteados. Porque si bien el sorteo se hace entre ciudadanos de 18 a 75 años, el que tenga 70 o más puede solicitar la dispensa de integrar un jurado, igual que una madre que esté en situación de lactancia".

El jurado deberá determinar la culpabilidad o inocencia. "Puede ser por unanimidad y en el caso de que no haya unanimidad, en segunda deliberación, puede ser con mayoría grabada de 10 sobre 12", dijo Mascheroni.

Repasó que "las causales que se incluirían dentro del juicio por jurado en esta etapa, según la ley, son: homicidio calificado, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte o enfrentamiento de fuerzas policiales o de seguridad con delincuentes".