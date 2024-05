Juicio por jurados en Santa Fe: avanza la convocatoria ciudadana para integrar el tribunal

coccocioni gutierrez juicio por jurados El Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, durante la firma del convenio.

El convenio de colaboración tiene por fin implementar lo dispuesto en el artículo 16 de la ley, que establece un sistema de depuración del listado principal que surge del padrón electoral, por el cual el ciudadano que reciba una notificación en el futuro deberá completar una declaración jurada a fin de poder integrar las listas que se usarán con una periodicidad bianual. Dicha declaración jurada servirá para corroborar que no se poseen impedimentos para ser jurado.

La firma del convenio fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, acompañado por los ministros Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, junto al procurador General, Jorge Barraguirre, al Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.

Qué dice la ley de juicio por jurados

La norma dispone el juicio por jurados para cuatro causas penales, integrados por 12 miembros titulares y dos suplentes, que serán sorteados y recibirán una paga de medio jus diario. Además, el proyecto establece que el panel debe garantizar la paridad de género.

Respecto del veredicto, el jurado podrá determinar que un acusado es "no culpable", "no culpable por razón de inimputabilidad" y "culpable", y debe ser por decisión unánime del jurado. En caso de no arribar a la unanimidad, se contempla una mayoría agravada de diez votos.

