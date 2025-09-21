Entraron a robar en la casa del "Pulga" Rodríguez en el country El Paso de Santo Tomé

El hecho ocurrió este domingo por la mañana. Una puerta sin llave habría sido el punto de acceso para los delincuentes, que sustrajeron ropa, perfumes y joyas .

Entraron a robar en la casa del "Pulga" Rodríguez en un country de Santo Tomé

Este domingo al mediodía, delincuentes ingresaron a robar en la vivienda particular que alquila Luis Miguel “Pulga” Rodríguez en el Club de Campo El Paso , ubicado en la zona de countries del norte de Santo Tomé .

El jugador de Colón constató la falta de indumentaria deportiva, perfumes y alhajas . Según fuentes policiales, una puerta que habría quedado sin llave habría sido utilizada para cometer la sustracción. El Club de Campo El Paso cuenta con vigilancia privada 24 horas y un sistema de cámaras de videovigilancia que cubre todo el predio.

La denuncia

Rodríguez radicó la denuncia policial y minutos después llegaron oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé y de la Subcomisaría 15°, quienes recibieron la exposición.

Los peritajes criminalísticos se concretarán esta noche, con la presencia del jugador y su familia en la vivienda.

Seguridad y cámaras

El hecho genera particular atención, ya que el Club de Campo El Paso cuenta con guardias permanentes en sus ingresos y un sistema de cámaras de videovigilancia distribuidas por todo el barrio. Además, muchas viviendas poseen sus propias cámaras de seguridad. Las grabaciones podrían ser clave para la investigación.

Investigación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor una vez que la familia Rodríguez esté en la casa.

Esta tarde de domingo, Rodríguez integra la nómina de jugadores de Colón que afronta un partido clave por la permanencia en la categoría frente a Deportivo Morón, en el estadio Brigadier López desde las 17. El episodio ocurre además en un momento institucional y deportivo crítico para el club sabalero.