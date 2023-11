Entre el abandono y la inseguridad: los centros de salud de barrio Chalet y Centenario reclamaron soluciones

Natalia, del Centro de Salud de barrio Chalet le dijo al Móvil de UNO 106.3: "El lunes a las siete de la mañana, cuando llegamos nos dimos cuenta que nos habían robado los motores de los aires acondicionados de la zona de administración y de farmacia y esto hizo que digamos basta. Hace cuatro años que venimos con pedidos de una serie de arreglos que no hemos tenido respuesta. Desde el área de mantenimiento ni el recibido de los mail siquiera han hecho y cuando uno llama no tienen movilidad para llegar".

centro de salud barrio Chalet 2.jpg El interior del centro de salud de barrio Chalet UNO Santa Fe

centro de salud de barrio Chalet.jpg El centro de salud de barrio Chalet UNO Santa Fe

"En cuanto al edificio, se puede ver el estado a simple vista", aclaró y el lector lo puede ver a través de los agujeros que se ven en el cielorraso, en la foto colocada unos centímetros más arriba.

"En 2020 ingresaron a robar y nunca nos repusieron las computadoras que se llevaron, salvo una que el doctor Jorge Prieto nos hizo llegar. En octubre nos robaron los cables de la bajada de la luz y cuando la EPE vino a reconectarnos la trifásica directa, comenzaron a explotar las pocas PC que teníamos. Pudimos salvar solo algunas, dos o tres que pudimos desenchufar. Se inició el expediente para el pedido de EPE y lo tiene en proceso la abogada, pero en la espera los profesionales están sin una herramienta de trabajo", agregó la trabajadora sobre cómo se trabaja en el centro de salud.

"Hoy si un vecino se corta, la realidad es que no tenemos gasa, apósitos, ni cintas, que son elementos básicos. Y somos nosotros quienes ponemos la cara con el paciente, que en la mayoría de los casos comprende la situación y son muy pocos lo que se enojan con nosotros", se lamentó.

En el Policlínico Centenario, la situación no es muy diferente. También en diálogo con el Móvil de UNO, Estrella, la directora del efector de salud contó: "Pasamos por las mismas necesidades que el centro de salud de barrio Chalet: robos de caños de aires acondicionados, de los cables de luz. La desidia con que nos tratan los superiores, ya que se rompen computadoras o faltan insumos y no hay cómo resolver el problema".

policlinco centenario 1.jpg Policlínico de barrio Centenario UNO Santa Fe

policlinico centenario 2.jpg Así luce el interior del centro de salud Policlínico Centenario. UNO Santa Fe

Al referirse a la situación edilicia actual, la funcionaria afirmó: "La zona de enfermería es un criadero de hongos, y esto no está así desde hace un día, sino que es algo que pasa hace años y vivimos reclamando y no pasa nada. No hay materiales para hacer arreglos o quienes deben repararlo no tienen movilidad para venir a hacerlo. Hace un tiempito nos cambiaron un portón por un tema de seguridad y no se resolvió, sino lo contrario, todo lo hecho es algo bastante precario y que seguridad no nos da mucho".

"Tenemos un sector del policlínico sin luz, pero desde hace cuatro horas llamamos y aún no nos atendieron. Además no funcionan los aires acondicionados del hall central ni en el hall del fondo y ayer (por el lunes), nos dimos cuenta que han querido robar los caños de cobre de los aires del área de ginecología y hoy tampoco funcionan y solo queda esperar a ver qué va a pasar", se lamentó.

Por último remarcó: "Hace ocho meses que estamos con arreglos provisorios o precarios en algunos instrumentos y los servicios no se pueden brindar como se debe a la comunidad. Lo mismo sucede con los insumos por no hablar que a veces envían medicamentos, pero están vencidos. Lo único que hay es entrecruzamiento de mail y esperar a ver si alguien viene a brindar una solución".

