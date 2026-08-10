Entre lágrimas y recuerdos, una multitud despidió al kitesurfista Fernando "Chino" Cappi en la Basílica de Guadalupe

Familiares, amigos, deportistas e integrantes de la comunidad del kitesurf acompañaron este lunes la despedida del reconocido instructor y referente náutico santafesino, cuyos restos serán trasladados al Cementerio Municipal de Santo Tomé.

El instructor de kitesurf, de 32 años, fue encontrado en la Laguna Setúbal tras 24 horas de búsqueda.

Una multitud se acercó este lunes a la Basílica de Guadalupe de la ciudad de Santa Fe para despedir a Fernando Javier “Chino” Cappi, reconocido instructor y referente del kitesurf en la región.

Familiares, amigos, deportistas y personas vinculadas al ambiente náutico se congregaron en el interior del templo y luego acompañaron la ceremonia religiosa en la Explanada, en una jornada marcada por el dolor y las muestras de afecto hacia el deportista.

La despedida continuará cuando los restos de Cappi sean trasladados al Cementerio Municipal de Santo Tomé, donde se realizará su inhumación.

La muerte de Cappi es investigada por la Justicia

Fernando Javier Cappi tenía 32 años y había desaparecido el jueves por la tarde mientras practicaba kitesurf en inmediaciones del paraje El Chaquito, en jurisdicción de Monte Vera.

Desde ese momento se desplegó un amplio operativo de búsqueda por agua y tierra, con la participación de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos y allegados, además de numerosos deportistas y amigos que se sumaron voluntariamente a los rastrillajes.

Después de más de 24 horas de búsqueda, el cuerpo fue localizado durante el mediodía del viernes por personal de Prefectura Naval Argentina en la Laguna Setúbal.

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El hallazgo se produjo en el sector del canal de derivación sur, frente al Club Náutico El Quillá, en la ciudad de Santa Fe.

La muerte del deportista continúa siendo investigada por la Justicia, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Una búsqueda que movilizó a toda la comunidad

La desaparición de Cappi generó una inmediata movilización entre quienes integran la comunidad náutica santafesina.

Durante distintas etapas del operativo, deportistas, instructores, familiares y amigos se organizaron para colaborar con los rastrillajes, tanto durante el día como durante la noche y la madrugada.

Un referente del kitesurf santafesino

Además de su trayectoria como deportista, Cappi era reconocido por su vocación para enseñar y acompañar a quienes daban sus primeros pasos en el kitesurf.

Su experiencia en el agua y su manera de transmitir conocimientos lo habían convertido en una figura muy querida dentro del ambiente náutico de Santa Fe y la región.

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Durante el fin de semana, el Club de Niños Manuel Belgrano también lo despidió con fotografías y un emotivo mensaje dedicado a su memoria y a su familia.

“Siempre con una sonrisa, con una palabra de aliento y con esa energía que contagiaba ganas de disfrutar el viento, el agua y la vida. Fue un profesor excepcional que logró transmitir su pasión a numerosas personas de la región”, expresaron desde la institución.

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Las muestras de afecto tras su muerte

Luego de conocerse el hallazgo del cuerpo, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de quienes compartieron con Cappi distintas etapas de su vida.

Su hermano, Marcelo Cappi, agradeció especialmente las palabras del Club de Niños Manuel Belgrano y el acompañamiento recibido por toda la comunidad.

“Gracias por estas hermosas palabras que hacen honor al hombre y amigo incondicional que Dios me regaló como hermano”, expresó.

La despedida de este lunes reunió nuevamente a esa comunidad que se había movilizado durante las horas de búsqueda y que ahora acompaña a la familia de Fernando “Chino” Cappi.

El recuerdo del deportista quedó ligado a una de sus grandes pasiones: el kitesurf. Pero también a la enseñanza, la amistad y al fuerte vínculo que supo construir con quienes compartieron con él el agua, el viento y la vida.