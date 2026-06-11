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Escala la tensión en Sauce Viejo: Asoem rechaza la restricción de acercamiento y advierte que afecta las negociaciones paritarias

La defensa del gremio cuestionó la medida cautelar que impone una distancia mínima de 200 metros entre dirigentes sindicales, el intendente y dependencias municipales. Sostienen que vulnera derechos sindicales y fue dictada sin convocar formalmente a la organización.

11 de junio 2026 · 18:19hs
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Escalada de tensión en Sauce Viejo: Asoem apeló una medida cautelar que impone una restricción de 200 metros entre dirigentes gremiales

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Escalada de tensión en Sauce Viejo: Asoem apeló una medida cautelar que impone una restricción de 200 metros entre dirigentes gremiales, el intendente y dependencias municipales.

La defensa de los dirigentes de Asoem (Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales) presentó una apelación contra la medida cautelar dispuesta por la Justicia Penal que establece una restricción recíproca de acercamiento de 200 metros entre representantes gremiales, el intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo y distintas dependencias municipales.

El planteo fue realizado por el abogado patrocinante José Ignacio Mohammad, quien cuestionó la resolución dictada por el juez Héctor Carraro y sostuvo que la decisión judicial afecta el normal funcionamiento del sindicato y el ejercicio de derechos vinculados a la representación gremial.

Según explicó la defensa, la medida surgió a partir de un pedido de cese de estado antijurídico impulsado contra los dirigentes Juan Medina y Casale, pero terminó extendiéndose a toda la organización sindical.

Falta de participación del sindicato en el proceso judicial

Uno de los principales cuestionamientos apunta al procedimiento judicial. Desde Asoem sostienen que el sindicato nunca fue convocado formalmente al expediente ni tuvo posibilidad de ejercer su derecho de defensa, pese a que la resolución terminó alcanzando a toda la entidad.

En ese sentido, la defensa considera que la situación podría derivar en una nulidad absoluta de la medida, al entender que se avanzó sobre una organización que no participó del proceso.

Conflicto Sauce Viejo Asoem

Cuestionamientos al alcance de la medida cautelar

Además, el recurso cuestiona el alcance de la cautelar y plantea que invade competencias propias del ámbito laboral y sindical, especialmente aquellas relacionadas con la negociación colectiva.

LEER MÁS: Fallo salomónico en Sauce Viejo: dictaron perimetral mutua entre el intendente Papaleo, sus funcionarios y Asoem

Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado con las consecuencias prácticas que genera la restricción. Según argumentó el abogado, la prohibición de permanecer a menos de 200 metros del intendente o de edificios municipales podría obstaculizar reuniones institucionales entre el Ejecutivo local y los representantes de los trabajadores.

“Bajo este criterio, no se podría realizar una reunión paritaria dentro del Palacio Municipal”, advirtió Mohammad en LT10.

Impacto en las negociaciones paritarias

Desde la defensa remarcaron que la medida impacta directamente sobre el desarrollo de las negociaciones laborales y limita el funcionamiento normal de la actividad sindical.

Mientras la Cámara analiza el recurso presentado, la restricción continúa vigente. No obstante, señalaron que hasta el momento no se registraron denuncias ni notificaciones por presuntos incumplimientos por parte de los dirigentes alcanzados.

La resolución y su eventual revisión mantienen expectativa tanto en el ámbito gremial como en el municipal, ya que el resultado podría tener incidencia directa sobre el desarrollo de futuras instancias de diálogo y negociación en Sauce Viejo.

Asoem Sauce Viejo restricción actividad
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