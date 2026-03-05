Uno Santa Fe | Santa Fe | testimonio

El testimonio que destapó el caso de menores filmadas en Helvecia: "Mi hija encontró los videos en TikTok"

El padre de una de las víctimas relató cómo su hija descubrió las publicaciones en redes sociales. Hay varias denuncias de familias y preocupación por los comentarios obscenos

5 de marzo 2026 · 08:24hs
El supermercado chino en la localidad de Helvecia era el lugar en dónde grababan a las adolescentes 

La investigación por presunta filmación de menores sin consentimiento y difusión de videos en TikTok con contenido de índole sexual en la localidad de Helvecia sigue generando conmoción entre las familias. Lucas, padre de una de las adolescentes que aparece en los videos, contó cómo su hija descubrió el material en redes sociales y cómo se inició la denuncia colectiva.

super chino Helvecia
Según relató, todo comenzó cuando la adolescente estaba utilizando redes sociales y se encontró con videos que mostraban a chicas conocidas del pueblo. “Ella estaba mirando TikTok como cualquier otra aplicación y empezó a encontrar videos donde se veían chicas del pueblo conocidas. Investigando un poco más encontramos comentarios y ahí empezamos a tomar conocimiento de todo esto”, explicó a los micrófonos de LT10.

A partir de ese momento, la joven compartió lo que había visto con sus amigas y así varias familias comenzaron a advertir que sus hijas también aparecían en los videos.

Varias denuncias de familias del pueblo

Lucas confirmó que son varias las denuncias presentadas por padres de adolescentes que habrían sido filmadas dentro del comercio. “Son varias denuncias y también varias chicas. No te sabría decir el número exacto, pero son chicas del pueblo que iban a comprar y se hicieron amigas de esta señora”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, la mujer que atendía el comercio se habría ganado la confianza de las menores y les pedía que posaran para fotos o que hablaran frente a la cámara.

“Con la excusa de sacar una foto o filmar algo, les hacía desfilar o hablar. Las chicas, inocentes, no sabían a dónde iban a terminar esos videos”, relató.

Videos con comentarios obscenos

Uno de los aspectos que más indignación generó entre las familias fue el tipo de comentarios que aparecían en las publicaciones. Según explicó Lucas, en los videos figuraban comentarios de connotación sexual dirigidos a menores.

“Hay comentarios muy obscenos y estamos hablando de chicas de entre 10 y 15 años. Es una locura”, expresó.

El padre también señaló que algunas adolescentes recién ahora recordaron situaciones incómodas que habían vivido en el comercio. “Mi hija me dijo que hace más de dos años había dejado de ir al supermercado porque se sentía incómoda cuando la filmaban”, explicó.

La denuncia y la investigación judicial

Tras descubrir el material, varias familias se presentaron en la comisaría de Helvecia para realizar las denuncias correspondientes. La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza los teléfonos celulares entregados por la mujer señalada.

Mientras avanza la causa, el supermercado donde ocurrieron los hechos continúa abierto, lo que genera preocupación entre los vecinos. “Uno se siente shockeado. No sabemos hasta dónde puede llegar esto o si hay una red detrás”, manifestó Lucas.

El caso provocó gran conmoción en Helvecia, una comunidad pequeña donde muchas familias se conocen entre sí. Padres y madres de las adolescentes afectadas siguen de cerca el avance de la causa y reclaman que se esclarezca lo ocurrido. “Es una situación muy dura. Cuando te toca algo así con tu hija, no es nada agradable”, concluyó Lucas.

