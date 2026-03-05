Uno Santa Fe | Santa Fe | problemas

Vuelven los problemas en la ampliación de la planta potabilizadora de Assa: la obra se frenó por falta de pagos de Nación

El proyecto volvió a complicarse por la falta de financiamiento nacional. Para terminarla este año se necesitarían unos $25.000 millones y la Nación mantiene deudas con la empresa constructora.

5 de marzo 2026 · 18:04hs
La obra de ampliación de la planta potabilizadora de Assa en la ciudad de Santa Fe volvió a atravesar dificultades y se encuentra nuevamente frenada, principalmente por demoras en los pagos del Gobierno nacional a la empresa constructora.

Así lo advirtió el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, quien describió la situación del proyecto como un proceso que avanza y retrocede desde hace meses.

“Es una oba que se encuentra en terapia intensiva desde hace un año o dos años, que va y viene, va y viene; bueno, esa obra viene así”, graficó el funcionario. Y agregó: “Ahora está mal. Venía bien... otra vez ahora lamentablemente está mal”.

Falta de financiamiento

Según explicó Enrico, la principal dificultad es la falta de recursos nacionales para continuar con el ritmo de obra, ya que el financiamiento depende de la administración central.

“Las obras como esas son costosas, caras. Les falta bastante. Faltan cerca de $25.000 millones para terminarla si la queremos hacer como queremos ahora antes de fin de año”, señaló en declaraciones a la emisora LT10.

La recesión nacional golpea a Santa Fe: la provincia recibió 8 % menos de recursos reales en el inicio del año

En ese contexto, indicó que la Nación mantiene deudas con la empresa encargada de los trabajos, lo que complica la continuidad de las tareas.

“La Nación, que es la que tiene que pagar, dice «bueno, ahora no tengo plata». Así que le debe a la empresa. Para una empresa es un problema porque tiene equipos y personal instalados”, explicó el ministro.

Un problema que se repite en otras obras

Enrico sostuvo que la situación no es exclusiva de Santa Fe, sino que se replica en distintos proyectos de infraestructura del país.

Según detalló, el Gobierno nacional tiene alrededor de 150 obras en ejecución en todo el país, pero los recursos disponibles no alcanzan para sostenerlas.

Y ejemplificó: “Necesitarían más o menos $150.000 millones por mes para pagarlas, por darte un número, y le dan solamente $10.000 millones. Entonces se atrasan y no las pagan”.

El ministro también señaló que hace unos meses la situación parecía encaminarse, pero volvió a deteriorarse en las últimas semanas.

“Hace tres meses veníamos bien, habían pagado y se habían puesto de acuerdo. Hoy estamos otra vez en problemas”, resumió.

Una obra clave para el abastecimiento de agua

La ampliación de la planta potabilizadora es considerada una obra estratégica para el sistema de agua potable del Gran Santa Fe, ya que la infraestructura actual trabaja prácticamente al límite de su capacidad.

El proyecto comenzó en abril de 2022, pero hasta el momento solo alcanzó alrededor del 13 % de avance, debido a sucesivas interrupciones por problemas de financiamiento y renegociaciones con Nación.

De acuerdo con estimaciones oficiales, restan al menos 18 meses para completar los trabajos.

Mientras tanto, desde Aguas Santafesinas advirtieron que la ciudad deberá atravesar al menos dos veranos más sin la planta ampliada, por lo que se implementan obras de mitigación y planes operativos para sostener el abastecimiento durante los períodos de mayor demanda.

La ampliación permitirá aumentar significativamente la producción de agua potable y mejorar la presión en distintos barrios de la ciudad, especialmente en el sector noroeste, una de las zonas que más creció en los últimos años.

