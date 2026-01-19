Con más de 80 mil personas disfrutando de playas, paseos, eventos y actividades náuticas, la capital provincial tuvo un fuerte arranque del 2026. El Observatorio Turístico registró un crecimiento del 27% respecto al verano pasado.

La ciudad de Santa Fe comenzó el 2026 con un marcado impulso turístico , que se tradujo en un impacto económico superior a los $1.524 millones durante la primera quincena de enero. Así lo estimó el Observatorio Turístico de la Municipalidad , que relevó el movimiento generado por visitantes y santafesinos en playas, eventos, paseos urbanos y actividades recreativas.

Según los datos oficiales, más de 80.000 personas participaron de las propuestas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en las costaneras Este y Oeste y el Paseo de la Laguna , además de una agenda cargada de eventos culturales, deportivos y gastronómicos.

Costaneras, playas y una agenda sostenida

Enero marcó el inicio del calendario turístico para Santa Fe como destino urbano, con una oferta sostenida que combinó playas habilitadas, paradores, servicios gastronómicos, actividades deportivas y eventos al aire libre. La puesta en valor de la Costanera Este, el Paseo de la Laguna y la infraestructura de la Costanera Oeste, junto a las buenas condiciones climáticas, potenciaron una dinámica urbana intensa durante los primeros fines de semana del año.

01 Verano en la ciudad de Santa Fe: el turismo dejó más de $1.524 millones en la primera quincena de enero

“El comienzo del año nos ubicó en un excelente lugar como propuesta turística y destino urbano”, destacó el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica, quien remarcó que Santa Fe se consolida por la variedad de servicios, alternativas accesibles, ubicación estratégica y combinación de entretenimiento, paseos comerciales y espacios al aire libre.

Más gasto y crecimiento interanual

El relevamiento del Observatorio Turístico analizó los primeros 18 días del año, que incluyeron tres fines de semana, y estimó un gasto total de $1.524.080.000. De ese monto, $687.225.000 correspondieron a gastronomía, $364.040.000 a alojamientos registrados y $472.815.000 a entretenimiento.

En términos comparativos, el verano 2026 muestra un crecimiento promedio del 27% respecto a la primera quincena del verano 2025. Entre los factores clave se destacaron las celebraciones de fin de año, las condiciones meteorológicas favorables y una agenda sostenida de actividades, que impulsaron el uso de playas, servicios náuticos, centros comerciales y eventos en espacios públicos.

Turismo de cercanía y visitantes de todo el país

Uno de los datos relevantes fue la consolidación de las propuestas de playa, elegidas tanto por turistas como por familias santafesinas y grupos de amigos. Más de 80.000 personas disfrutaron de las costaneras y el Paseo de la Laguna, con servicios que incluyeron guardavidas, duchas, bares, espacios deportivos y eventos especiales.

02 Verano en la ciudad de Santa Fe: el turismo dejó más de $1.524 millones en la primera quincena de enero

En cuanto al origen de los visitantes, se registró una fuerte presencia del interior de Santa Fe, con turistas provenientes de Rosario, Rafaela, Sunchales, Reconquista, San Lorenzo, Esperanza y San Justo, además de visitantes de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, San Juan, Neuquén, Río Negro, La Rioja y Santa Cruz. También se detectó turismo internacional, con visitantes de Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, España, Estados Unidos, Alemania, Venezuela y Finlandia.

Actividades náuticas y propuestas destacadas

Las actividades náuticas se consolidaron como uno de los principales atractivos del verano. Los paseos en kayak, tablas de SUP y bicis acuáticas superaron los 1.000 usuarios, tanto turistas como residentes, que participaron de servicios guiados.

Entre los eventos destacados del último fin de semana, se sumaron la Copa de Fútbol Playa Femenino y la propuesta inmersiva del Centro de Observadores del Espacio, que recibió alrededor de 600 visitantes.

04 Verano en la ciudad de Santa Fe: el turismo dejó más de $1.524 millones en la primera quincena de enero

Buen desempeño digital del destino

Otro indicador positivo fue el impacto en el entorno digital. Entre el cierre de 2025 y el inicio de 2026, las redes sociales oficiales de Turismo registraron más de 209.800 visualizaciones, con 3.800 interacciones y consultas solo en Instagram. Un dato relevante es que el 40% de ese alcance correspondió a usuarios que no seguían la cuenta, lo que refuerza el posicionamiento de Santa Fe Capital como destino emergente de verano.

Fiestas populares como cierre destacado

El cierre de la primera etapa del Verano 2026 estuvo marcado por dos eventos masivos: la 13ª Fiesta Provincial de la Chopera y el 37º Festival Folklórico de Guadalupe. La Fiesta de la Chopera reunió a más de 15.000 personas durante dos jornadas, con la participación de más de 160 choperas y una fuerte impronta de identidad barrial y regional.

En tanto, el Festival Folklórico de Guadalupe, de carácter solidario, convocó a más de 50.000 personas a lo largo de tres jornadas, consolidándose como una de las citas culturales más importantes de la región. En ambos eventos se realizaron acciones de promoción del Destino Santa Fe Capital, con el objetivo de fortalecer la marca turística y difundir la agenda de actividades de la ciudad.