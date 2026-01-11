Con cifras históricamente bajas de nacimientos, la Argentina atraviesa un cambio demográfico profundo que también impacta en Santa Fe. Entre la autonomía reproductiva, la incertidumbre económica y el envejecimiento poblacional, el debate ya no es cuántos hijos nacen, sino cómo pensar políticas de largo plazo centradas en el bienestar y la calidad de vida.

La caída de la natalidad y el desafío de repensar el futuro: claves de una transformación demográfica que alcanza a Santa Fe

La caída de la natalidad dejó de ser una estadística técnica para convertirse en un dato estructural que redefine la sociedad argentina . Los números son elocuentes: mientras en 1970 las mujeres tenían en promedio 4,8 hijos , en 2024 ese indicador descendió a 2,2 hijos por mujer .

En el país, la tasa de natalidad pasó de 18,2 nacimientos por mil habitantes en 2014 a 10,7 en 2022 , y en apenas una década los nacimientos anuales cayeron de 770.000 a poco más de 460.000 .

Para el obstetra Mario Sebastiani, autor del libro La caída de la natalidad: lo bueno y lo malo y referente de la Universidad Hospital Italiano, estos números expresan un cambio cultural profundo.

“No alcanza el análisis demográfico si no comprendemos el enorme cambio que atraviesan nuestras sociedades y nuestras familias”, plantea. En ese nuevo escenario, la maternidad dejó de ser un destino inevitable para convertirse en una decisión atravesada por expectativas, costos y contextos.

Sebastiani advierte que muchas mujeres asocian la llegada de un hijo con una pérdida de libertad y una fuerte inversión de tiempo y recursos, en un marco de inestabilidad económica y social que vuelve incierto cualquier proyecto a largo plazo. Esa combinación de factores explica una parte de por qué cada vez más personas eligen tener menos hijos o directamente no tenerlos.

¿Crisis o oportunidad?

Aunque suele presentarse como un fenómeno negativo, algunos especialistas invitan a mirar el escenario con mayor complejidad. Sebastiani sostiene que una menor presión demográfica puede abrir oportunidades para mejorar la calidad de vida, la educación, el acceso a la cultura y el cuidado de las personas mayores. En ese sentido, la caída de la natalidad también está vinculada a avances en derechos reproductivos y mayor autonomía para decidir.

Menos nacimientos y más hogares sin hijos: cómo se transforma la población argentina y qué señales aparecen en Santa Fe

“Tener un hijo dejó de ser un mandato biológico para convertirse en un proyecto elegido”, subraya el obstetra. Sin embargo, advierte que esa libertad solo es real si existen condiciones materiales que la sostengan: empleo, vivienda, salud, educación y tiempo de calidad.

El desafío, coinciden los especialistas, no es forzar un aumento de nacimientos, sino anticiparse. Diseñar políticas públicas de largo plazo que acompañen el envejecimiento poblacional, fortalezcan los sistemas de protección social y pongan en el centro el bienestar de las personas. Porque, como advierte Peretti, cuando los cambios demográficos se hacen visibles, muchas veces ya es tarde para reaccionar.

Santa Fe, espejo de una tendencia nacional

Lejos de ser una excepción, Santa Fe refleja con claridad esta transformación. Un estudio del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral reveló que la fecundidad cayó un 40% en la última década y que los hogares sin niños ya son mayoría en el país. Según el Censo 2022, pasaron del 44% en 1991 al 57% actual.

El geógrafo Gustavo Peretti (UNL) define el proceso como multicausal: confluyen la incertidumbre económica, las dificultades de acceso a la vivienda, la mayor inserción laboral de las mujeres, la postergación de la independencia juvenil y vínculos de pareja más inestables. “Muchas parejas postergan el primer hijo y, cuando lo tienen, deciden que sea único”, explica.

En Santa Fe, además, el fenómeno no es homogéneo. El norte provincial mantiene tasas de fecundidad más altas, mientras que el centro y el sur —más urbanizados— muestran valores significativamente menores.

La provincia de Santa Fe cierra 2025 con casi 2.500 nacimientos menos que el año pasado y un leve repunte de matrimonios

En la ciudad capital, los contrastes se replican entre barrios céntricos con hogares unipersonales o sin hijos y zonas del oeste y norte con mayor presencia de familias jóvenes.

El envejecimiento como horizonte

Las consecuencias de este proceso ya se reflejan en la pirámide poblacional. Hoy, el 22% de los argentinos tiene menos de 14 años y el 12% supera los 65, pero las proyecciones del INDEC anticipan que para 2040 habrá más adultos mayores que niños y adolescentes. Para Peretti, esto implica repensar ciudades, sistemas de salud y políticas de cuidado: “Estamos entrando en una etapa de envejecimiento acelerado que exige entornos más accesibles y servicios adaptados”.

En Santa Fe, los datos oficiales lo refuerzan. El titular del Registro Civil, Sergio Duarte, confirmó que los nacimientos pasaron de 47.636 en 2019 a 34.506 en 2024, y advirtió que en 2025 apenas superó los 30.000. De mantenerse la tendencia, por primera vez desde que existen registros digitales, las defunciones podrían superar a los nacimientos en la provincia.