Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe bajo la lupa de sus vecinos: el informe que mapea los futuros riesgos climáticos de la ciudad

El anuario Data Encuentro 2025 presentó una investigación sobre resiliencia comunitaria en los barrios Las Lomas, Candioti y La Boca. El informe, premiado internacionalmente, propone gestionar las amenazas ambientales desde el saber territorial y no solo desde el escritorio.

11 de enero 2026 · 11:40hs
De los barrios al mundo. El informe que redefine la gestión del riesgo climático en Santa Fe

gentileza

De los barrios al mundo. El informe que redefine la gestión del riesgo climático en Santa Fe

La gestión del riesgo en Santa Fe dio un giro estratégico. El informe “Elaboración de escenarios de riesgo de base comunitaria”, incluido en el anuario Data Encuentro 2025, pone fin a la planificación "de escritorio" para centrarse en la experiencia de quienes habitan el territorio.

El trabajo, desarrollado durante un año, no solo analiza amenazas históricas como las inundaciones, sino que proyecta riesgos futuros como incendios, deslizamientos y contaminación por microbasurales.

Microbasurales. La falta de conciencia de muchos vecinos genera esto. Hay escraches en Facebook.
Microbasurales. La falta de conciencia de muchos vecinos genera esto. Hay escraches en Facebook.
Microbasurales. La falta de conciencia de muchos vecinos genera esto. Hay escraches en Facebook.

LEER MÁS: Alerta por radiación UV extrema: qué implica y qué ocurre en la ciudad de Santa Fe

A través de talleres participativos en los barrios Las Lomas, Candioti y La Boca, vecinos y vecinas realizaron un ejercicio de autoevaluación sobre su capacidad de resiliencia. "Cuando las estrategias nacen desde la base comunitaria, ya cuentan con validación social y compromiso, lo que las vuelve sostenibles", destacó la investigadora Julia Sarniotti.

Los barrios y sus diversas realidades sobre riesgos climáticos

El estudio revela que la percepción del riesgo varía profundamente según la idiosincrasia de cada sector:

Las Lomas: los vecinos identificaron como mayores amenazas la contaminación por basurales y el calor extremo.

Candioti: la preocupación se centró en el calor extremo y el impacto de la contaminación industrial a gran escala.

La Boca: el foco estuvo en las sequías, los incendios y los deslizamientos, además de las tradicionales inundaciones.

A pesar de estas diferencias, el informe detectó una constante: existe una brecha entre la gestión formal del riesgo y los saberes reales de la comunidad. Acortar esa distancia se presenta hoy como la mayor oportunidad para mejorar las políticas públicas en la ciudad.

LEER MÁS: Microbasurales en Santa Fe: el municipio carga hasta ocho camiones por día de residuos recolectados en barrios

Ciencia con impacto territorial

El concejal Lucas Simoniello, referente de Encuentro, subrayó la importancia de este anclaje: “Los vecinos conocen su territorio y pueden contribuir a las soluciones. Escuchar esas voces es clave para construir una Santa Fe más resiliente ante los cambios climáticos acelerados”.

La relevancia del trabajo trascendió las fronteras locales. En febrero de 2025, el equipo integrado por Sarniotti, Carolina Passet y Nahuel López, junto al consultor Giovanni Pérez Macías, presentó estos resultados en Estados Unidos. La experiencia fue seleccionada por el prestigioso Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, compitiendo con proyectos de Canadá, Colombia y el país norteamericano.

Con este aporte, el espacio Encuentro reafirma su premisa: "Las personas somos el corazón de las ciudades", posicionando la participación ciudadana no como un accesorio, sino como el motor indispensable para anticiparse a los desafíos ambientales del futuro.

Santa Fe vecinos riesgos climáticos informe
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

colon expectante por su firma: ¿cuando tiene la revision medica federico lertora?

Colón expectante por su firma: ¿cuándo tiene la revisión médica Federico Lértora?

Se publicó en el boletín municipal la ordenanza 13.103, que reemplaza a la anterior sobre la regulación del transporte por aplicaciones 

Santa Fe actualizó la regulación del transporte por aplicaciones: qué cambia con la nueva ordenanza

Mayte Puca, una de las referentes de aguas abiertas que estará compitiendo el 1° de febrero en la Maratón Santa Fe-Coronda.

Comenzó la cuenta regresiva para la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Lo último

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Último Momento
Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Alexander Bublik se consagró campeón del ATP 250 de Hong Kong

Alexander Bublik se consagró campeón del ATP 250 de Hong Kong

Ovación
Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"