Santa Fe bajo la lupa de sus vecinos: el informe que mapea los futuros riesgos climáticos de la ciudad

El anuario Data Encuentro 2025 presentó una investigación sobre resiliencia comunitaria en los barrios Las Lomas, Candioti y La Boca. El informe, premiado internacionalmente, propone gestionar las amenazas ambientales desde el saber territorial y no solo desde el escritorio.

La gestión del riesgo en Santa Fe dio un giro estratégico. El informe “Elaboración de escenarios de riesgo de base comunitaria”, incluido en el anuario Data Encuentro 2025, pone fin a la planificación "de escritorio" para centrarse en la experiencia de quienes habitan el territorio.

El trabajo, desarrollado durante un año, no solo analiza amenazas históricas como las inundaciones, sino que proyecta riesgos futuros como incendios, deslizamientos y contaminación por microbasurales.

A través de talleres participativos en los barrios Las Lomas, Candioti y La Boca, vecinos y vecinas realizaron un ejercicio de autoevaluación sobre su capacidad de resiliencia. "Cuando las estrategias nacen desde la base comunitaria, ya cuentan con validación social y compromiso, lo que las vuelve sostenibles", destacó la investigadora Julia Sarniotti.

Los barrios y sus diversas realidades sobre riesgos climáticos

El estudio revela que la percepción del riesgo varía profundamente según la idiosincrasia de cada sector:

Las Lomas: los vecinos identificaron como mayores amenazas la contaminación por basurales y el calor extremo.

Candioti: la preocupación se centró en el calor extremo y el impacto de la contaminación industrial a gran escala.

La Boca: el foco estuvo en las sequías, los incendios y los deslizamientos, además de las tradicionales inundaciones.

A pesar de estas diferencias, el informe detectó una constante: existe una brecha entre la gestión formal del riesgo y los saberes reales de la comunidad. Acortar esa distancia se presenta hoy como la mayor oportunidad para mejorar las políticas públicas en la ciudad.

Ciencia con impacto territorial

El concejal Lucas Simoniello, referente de Encuentro, subrayó la importancia de este anclaje: “Los vecinos conocen su territorio y pueden contribuir a las soluciones. Escuchar esas voces es clave para construir una Santa Fe más resiliente ante los cambios climáticos acelerados”.

La relevancia del trabajo trascendió las fronteras locales. En febrero de 2025, el equipo integrado por Sarniotti, Carolina Passet y Nahuel López, junto al consultor Giovanni Pérez Macías, presentó estos resultados en Estados Unidos. La experiencia fue seleccionada por el prestigioso Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, compitiendo con proyectos de Canadá, Colombia y el país norteamericano.

Con este aporte, el espacio Encuentro reafirma su premisa: "Las personas somos el corazón de las ciudades", posicionando la participación ciudadana no como un accesorio, sino como el motor indispensable para anticiparse a los desafíos ambientales del futuro.