El cronograma de trabajo y amistosos del plantel de Unión en Uruguay

El plantel de Unión llegó este domingo a Uruguay en donde permanecerá hasta el sábado. El Tate participará de l a Serie Río de la Plata disputando dos amistosos.

Pero más allá de estos partidos, el DT Leonardo Madelón ya tiene definido el cronograma de trabajo en tierras uruguayas en donde habrá tres días de entrenamientos en doble turno.

Este domingo, el plantel trabajará por la tarde, en tanto que el lunes y martes lo hará en doble turno. El miércoles entrenará por la mañana y a las 18.15 se medirá ante Alianza Lima en el Parque Saroldi.

Por su parte, el jueves habrá un solo turno de entrenamiento, pero el viernes volverá el doble turno. Posteriormente, el sábado el plantel trabajará en horario matutino y a las 18 jugará ante Defensor Sporting en el estadio Luis Franzini.

Luego del partido, los jugadores cenan en Montevideo e inmediatamente emprenden el regreso hacia Santa Fe, ya que el jueves 22 Unión debutará como local ante Platense por el Torneo Clausura.