Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

El plantel de Colón inicia una semana de trabajo exigente y Medrán ya cuenta con 13 refuerzos.

A cuatro semanas del debut de Colón en el Torneo de la Primera Nacional, el DT sabalero Ezequiel Medrán ya cuenta con 13 refuerzos, es decir un plantel y un equipo titular absolutamente renovado.

Y este lunes, arrancará una semana en donde se intensificarán las cargas físicas, dado que luego llegará el tiempo de los partidos amistosos, dos de ellos por la Serie Rio de la Plata.

Lo cierto es que Medrán ya contará con 13 refuerzos, dado que en la práctica de fútbol del jueves ya sumaron minutos 10 refuerzos y en lo inmediato se incorporarán tres futbolistas.

Los refuerzos que ya formaron parte del primer ensayo futbolístico fueron: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Matías Godoy, todos ellos en la formación titular.

Mientras que en el equipo suplente, estuvieron los tres restantes: Leandro Allende, Federico Lértora y Lucas Cano. Y por estas horas, se sumarán tres jugadores más.

Ellos son: el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo, el lateral derecho Mauro Peinipil y el delantero Alan Bonansea. Así las cosas, Medrán arrancará la semana con 13 refuerzos.

Después se verá si se suman uno o dos jugadores más, pero está claro que el DT cuenta con el plantel definido, sumando los jugadores que pidió para conformar un equipo competitivo y que sea protagonista