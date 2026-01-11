Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón arranca una semana de trabajo intensa con la presencia de 13 refuerzos

El plantel de Colón iniciará este lunes una semana intensa de trabajo en el aspecto físico y Ezequiel Medrán ya cuenta con 13 refuerzos

11 de enero 2026 · 12:00hs
A cuatro semanas del debut de Colón en el Torneo de la Primera Nacional, el DT sabalero Ezequiel Medrán ya cuenta con 13 refuerzos, es decir un plantel y un equipo titular absolutamente renovado.

Colón inicia una semana exigente en lo físico

Y este lunes, arrancará una semana en donde se intensificarán las cargas físicas, dado que luego llegará el tiempo de los partidos amistosos, dos de ellos por la Serie Rio de la Plata.

Lo cierto es que Medrán ya contará con 13 refuerzos, dado que en la práctica de fútbol del jueves ya sumaron minutos 10 refuerzos y en lo inmediato se incorporarán tres futbolistas.

Los refuerzos que ya formaron parte del primer ensayo futbolístico fueron: Matías Budiño, Emanuel Beltrán, Pier Barrios, Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz y Matías Godoy, todos ellos en la formación titular.

Mientras que en el equipo suplente, estuvieron los tres restantes: Leandro Allende, Federico Lértora y Lucas Cano. Y por estas horas, se sumarán tres jugadores más.

Ellos son: el zaguero paraguayo Sebastián Olmedo, el lateral derecho Mauro Peinipil y el delantero Alan Bonansea. Así las cosas, Medrán arrancará la semana con 13 refuerzos.

Después se verá si se suman uno o dos jugadores más, pero está claro que el DT cuenta con el plantel definido, sumando los jugadores que pidió para conformar un equipo competitivo y que sea protagonista

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Colón definió el cuerpo técnico de Reserva y la nueva estructura del fútbol formativo

Unión los cedió a préstamo y Sarmiento los presentó como refuerzos

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Alexander Bublik se consagró campeón del ATP 250 de Hong Kong

Se confirmó la realización de la 48° Maratón Santa Fe-Coronda

Gimnasia y Esgrima comenzó con una derrota su participación en la Liga Masculina

Con jerarquía, Los Pumas 7´s se consagraron campeones en Mar del Plata

Polonia conquistó su primera United Cup tras vencer a Suiza en Sídney

Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

