Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

El Gobierno de Santa Fe licitó la construcción de una nueva Estación Policial en la zona norte de la ciudad capital, con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días.

Imagen de lo que será la Estación Policial en el Parque Garay.

En el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad , el Gobierno de la Provincia de Santa Fe licitó la construcción de la nueva Estación Policial Santa Fe Norte , ubicada en el predio delimitado por bulevar French, Las Heras, pasaje Público y Belgrano . La inversión inicial es de $14.989.070.075,83 , con un plazo de ejecución de 540 días calendario .

La obra, denominada “Construcción Estación Policial Santa Fe Norte - Departamento La Capital” , será la segunda base de este tipo proyectada en la ciudad , tras la primera emplazada en la zona del Parque Garay, actualmente en ejecución desde el 17 de julio. Una tercera estación está prevista para el área céntrica de la capital.

Durante el acto realizado en el salón de actos del Ministerio de Justicia y Seguridad, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, subrayó que “la seguridad es un eje principal en el gobierno de Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia”. Además, destacó que la Estación Norte es una herramienta clave de infraestructura, al igual que otras obras en Rosario y en el sistema penitenciario.

Coudannes agregó que “estas son obras fundamentales para los santafesinos, y que hoy se presenten 12 empresas demuestra la confianza de los oferentes en un gobierno eficiente, que apuesta a la obra pública y a la seguridad”.

Por su parte, el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone, explicó que “se trata de un edificio de 5.000 metros cuadrados, desde donde se despacharán todos los servicios de calle”.

Añadió que “el proyecto contempla el bienestar del personal policial: contará con dormitorios, camas para descanso, comedor, gimnasio y vestuarios”. Asimismo, adelantó que habrá un sector público y un anfiteatro destinado al uso de la ciudadanía, con el objetivo de cambiar el paradigma en la relación policía-comunidad.

Obra estratégica

La construcción de esta Estación Policial se enmarca en la política provincial de ampliar la presencia territorial de las fuerzas, en un contexto de crecimiento demográfico y reconfiguración del norte santafesino. El edificio estará diseñado para albergar áreas operativas, un salón de usos múltiples con capacidad para 162 personas, sectores de logística, atención ciudadana y mandos policiales, además de vestuarios, comedor para 60 personas, dormitorios con 60 camas y estacionamiento.

Con esta licitación, el Gobierno Provincial busca acelerar la modernización de la infraestructura de seguridad, en simultáneo con la apertura de nuevos centros de detención y bases tácticas en distintos puntos del territorio.

Del acto participaron también el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el senador por La Capital, Julio Garibaldi; el diputado José Corral; y la jefa de la Unidad Regional I, directora General Margarita Romero, entre otras autoridades provinciales.

Las ofertas

Se presentaron las siguientes propuestas: Pose SA, $13.911.326.767,06; Coemyc SA, $14.026.221.485,95; Pirámide Constructora SA, $12.543.509.801,40; Mundo Construcciones SA, $13.616.457.315,94; Pilatti SA, $14.527.273.662; Depaoli & Trosce Constructora SRL, $14.437.922.401,31; Tecsa SA, $14.762.537.857,81; Cocyar SA, $12.838.357.033,71; Capitel SA – Alca Ingeniería SRL (U.T.), $15.221.632.149,71; EFE Construcciones SRL, $14.258.323.283,85; Epreco SRL, $13.489.919.657,09; y Dinale SA, $12.595.700.000.