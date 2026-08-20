Estacionamiento medido en Santa Fe: proponen un régimen de franquicias para frentistas, adultos mayores y trabajadores

El proyecto fue presentado por los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel. Contempla estacionamiento gratuito para vecinos frentistas, exenciones para personas con discapacidad y mayores de 70 años, y una bonificación del 75% para trabajadores, profesionales y comerciantes.

En medio de los reclamos por el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) , los concejales Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel presentaron un proyecto de ordenanza para crear un Régimen de Franquicias del SEOM en la ciudad de Santa Fe.

La iniciativa busca unificar en una sola normativa las diferentes exenciones y bonificaciones para los usuarios del estacionamiento medido y dar respuesta a sectores que, según plantearon los ediles, no fueron contemplados con el actual esquema.

El proyecto establece beneficios para vecinos frentistas, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años, trabajadores, profesionales y comerciantes. Los concejales solicitaron que la propuesta sea tratada en la próxima sesión del Concejo Municipal.

“Presentamos un proyecto integral porque el SEOM se aplicó con una lógica que no distingue entre quien usa el espacio de manera circunstancial y quien tiene un vínculo permanente con esa cuadra”, sostuvo Fernández.

Estacionamiento gratuito para personas con discapacidad

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece la exención total del pago del SEOM para personas con discapacidad, en todas las dársenas y sin límite de tiempo.

El beneficio alcanzaría hasta tres vehículos por persona y la acreditación se realizaría de manera automática a través de la aplicación del sistema, mediante el registro del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“Que una persona con discapacidad pueda tener exención total para estacionar es algo necesario y un derecho adquirido”, señaló Mudallel.

Más horas gratis para los vecinos frentistas

El proyecto también propone modificar el esquema vigente para los vecinos frentistas, que actualmente cuentan con tres horas diarias de estacionamiento gratuito.

La propuesta contempla distintas alternativas según la zona:

En el perímetro de mayor demanda del SEOM , los frentistas tendrían cinco horas diarias gratuitas dentro de un radio de 500 metros de su domicilio.

Fuera de esa área, podrían estacionar frente a su vivienda sin costo y sin límite de tiempo .

El beneficio sería para un vehículo por domicilio .

La credencial tendría vigencia anual y posibilidad de renovación.

“Hoy el sistema no distingue entre quien vive en la cuadra y quien la usa de paso. Este proyecto resuelve exactamente ese problema”, afirmó Fernández.

Adultos mayores de 70 años: exención total

Otra de las categorías alcanzadas por el proyecto son los adultos mayores de 70 años con domicilio en la ciudad de Santa Fe.

La propuesta establece para ellos una exención total del pago del estacionamiento, sin límite de tiempo y para un vehículo por persona.

Además, no tendrían que activar la aplicación en cada utilización del sistema, una modalidad que los concejales consideran que puede convertirse en una barrera de acceso para las personas mayores.

Bonificación del 75% para trabajadores y comerciantes

El proyecto incorpora también beneficios para sectores que actualmente no cuentan con una franquicia específica dentro del SEOM.

Los trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes y comerciantes que desarrollen su actividad dentro de la zona de estacionamiento medido accederían a una bonificación del 75% sobre la tarifa.

El beneficio se aplicaría en un radio de 200 metros del lugar de trabajo, estudio o comercio.

“Hoy un trabajador puede gastar cerca del 18% de su sueldo solamente para poder dejar el auto e ir a trabajar. Eso no gestiona la demanda, castiga a quien no tiene otra alternativa”, cuestionó Fernández.

El concejal también recordó que, según planteó, otras ciudades implementaron beneficios similares y reclamó que el proyecto sea debatido en el Concejo.

También proponen 30 minutos gratis

La iniciativa contempla además un período de gracia de 30 minutos gratuitos por día en las zonas de menor presión del sistema.

A su vez, establece que el Municipio deberá implementar un mecanismo virtual, ágil y gratuito para gestionar las diferentes credenciales.

En caso de aprobarse la ordenanza, el Ejecutivo tendría 60 días para habilitar el sistema de tramitación.

Control sobre las franquicias del SEOM

El proyecto también incorpora mecanismos de seguimiento. El Municipio debería presentar anualmente ante el Concejo Municipal un informe con la cantidad de credenciales otorgadas, su distribución geográfica y el impacto que las franquicias tengan sobre la recaudación del sistema.

Además, se establecen sanciones para el uso fraudulento de las credenciales.

La propuesta se suma a otros proyectos impulsados por el bloque de Fernández y Mudallel desde la implementación del nuevo SEOM, entre ellos pedidos de auditoría integral, revisión de la concesión y pedidos de informes vinculados con la recaudación.

Los concejales remarcaron que hasta el momento sólo una de esas iniciativas obtuvo aprobación.

Reclamos por el aumento de la tarifa del SEOM

La presentación del proyecto se produce luego de los cuestionamientos generados por el funcionamiento del nuevo sistema y el fuerte incremento de la tarifa de estacionamiento en Santa Fe.

Fernández sostuvo que la propuesta no pretende eliminar el SEOM, sino incorporar mecanismos que permitan compatibilizar el estacionamiento medido con las necesidades de distintos sectores.

“No estamos pidiendo volver atrás con el sistema. Estamos presentando una propuesta ordenada, completa y financiada con los mismos recursos del sistema, para que el estacionamiento medido conviva con derechos que hoy están siendo ignorados”, afirmó.

Finalmente, el concejal pidió que el proyecto de franquicias para el SEOM sea tratado por el Concejo Municipal y cuestionó que otras iniciativas relacionadas con el sistema permanezcan en las comisiones.