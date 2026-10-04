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El Alassia realizó una cirugía inédita a un recién nacido que evitó una traqueostomía y un traslado a Buenos Aires

El bebé, de 20 días, había sido derivado desde Reconquista con secuencia de Pierre Robin. La intervención permitió ampliar la vía aérea y resolver en Santa Fe un procedimiento que hasta ahora se concentraba en Buenos Aires.

4 de octubre 2026 · 17:53hs
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El Alassia realizó una cirugía inédita a un recién nacido que evitó una traqueostomía y un traslado a Buenos Aires

El Alassia realizó una cirugía inédita a un recién nacido que evitó una traqueostomía y un traslado a Buenos Aires

El Hospital de Niños Orlando Alassia realizó por primera vez en Santa Fe una cirugía de distracción osteogénica mandibular en un recién nacido con secuencia de Pierre Robin, una condición congénita poco frecuente que puede provocar una obstrucción de la vía aérea.

La intervención se realizó sobre un bebé que había nacido en Reconquista y que fue derivado al Alassia a los ocho días de vida. A los 20 días, y luego de confirmar el diagnóstico y evaluar su cuadro, el equipo médico decidió realizar la cirugía, con el objetivo de ampliar la vía aérea y evitar una traqueostomía.

El Alassia realizó una cirugía inédita a un recién nacido que evitó una traqueostomía y un traslado a Buenos Aires

El Alassia realizó una cirugía inédita a un recién nacido que evitó una traqueostomía y un traslado a Buenos Aires

El procedimiento también permitió evitar una derivación a Buenos Aires, donde hasta ahora se concentraba este tipo de atención de alta complejidad.

La secuencia de Pierre Robin se caracteriza por un desarrollo insuficiente de la mandíbula. Cuando la mandíbula es muy pequeña y está retraída, la lengua puede desplazarse hacia atrás y obstruir la vía aérea, lo que puede generar dificultades para respirar y alimentarse.

Cómo fue la intervención

El cirujano maxilofacial Gonzalo Pucheta explicó que la cirugía consistió en realizar una osteotomía, es decir, una sección controlada de la mandíbula, para luego colocar dos dispositivos distractores, uno a cada lado.

Después de unos días, los dispositivos comenzaron a activarse de manera progresiva, aproximadamente un milímetro por día. De esa manera, se logra alargar el hueso y generar una mayor apertura de la vía aérea.

“Con esta cirugía evitamos la traqueostomía y las secuelas que puede provocar”, explicó Pucheta.

El diagnóstico había sido realizado por el neumonólogo endoscopista Walter Weidmann, y a partir de la evaluación del caso se analizó la posibilidad de realizar la intervención en el Alassia.

“Es la primera vez que se hace en Santa Fe, en el Hospital de Niños”, destacó el especialista.

Para llevar adelante la intervención fue necesario contar con material específico y un equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de Cirugía Plástica y Reparadora, Cirugía Maxilofacial, Neonatología, Neumonología, Anestesiología Pediátrica, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Esterilización, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes, Laboratorio y Centro Quirúrgico, entre otras áreas.

Más de 40 días intubado

El caso tuvo además un largo proceso de internación. El bebé permaneció más de 40 días intubado y 72 días internado en Neonatología.

Su madre, Yanina Brusa, viajó esta semana desde Calchaquí para uno de los controles y recordó el recorrido desde la derivación inicial en Reconquista.

“Hoy estoy feliz porque mi hijo respira solo, después de más de 40 días intubado y 72 días de internación en Neonatología”, contó.

Y agregó: “Gracias, mil veces gracias, a todo el equipo de este hospital por el gran trabajo que hicieron”.

Un procedimiento de alta complejidad

El jefe de Cirugía Plástica, Guillermo Iturraspe, explicó que la secuencia de Pierre Robin se presenta en una cantidad muy reducida de nacimientos y que, por su baja frecuencia y complejidad, este tipo de atención suele concentrarse en centros especializados de Buenos Aires.

El director del Hospital Alassia, Pablo Ledesma, destacó que la intervención representa un avance en la capacidad del efector público para abordar patologías complejas y subespecialidades, pero también puso el foco en el impacto que tiene para las familias poder recibir el tratamiento dentro de la provincia y evitar un traslado prolongado.

Desde el Ministerio de Salud también remarcaron la importancia del sistema de derivaciones y de la articulación entre los distintos niveles de atención que permitió que el niño fuera atendido en Santa Fe.

Alassia cirugía recién nacido
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