Están realizando la limpieza de los lagos del Parque Juan de Garay

Por la proliferación de azollas, el municipio realiza un operativo de limpieza en los lagos del Parque Juan de Garay que tomará cerca de una semana

La Municipalidad de Santa Fe comenzó con el proceso de limpieza y saneamiento del lago del Parque Juan de Garay con el fin de quitar la especie denominada azolla que apareció en las últimas semanas . La aparición de esta planta acuática forma parte de un proceso natural en este tipo de espejos de agua.

Estas tareas se dan en el marco de la recuperación que el municipio viene realizando durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti para mejorar las condiciones de los grandes pulmones verdes de la ciudad. “Estamos haciendo un saneamiento del lago con extracción manual, que nos va a llevar alrededor de siete u ocho días. La semana que viene llegarán unas bombas que van a ayudar a oxigenar el agua para que no sigan proliferando este tipo de especies que, vale aclarar, no son repollitos”, confió el director de Grandes Parques, Mariano Sellos.

azolla lago Parque Juan de Garay Santa Fe

La azolla es un helecho acuático de agua dulce que crece flotando en la superficie de cuerpos de agua como estanques y lagos. Estas plantas son organismos muy invasivos, de fácil propagación, que se adaptan a diferentes climas y altitudes. “Su aparición se da de manera biológica, muchas veces al no haber oxigenación en el lago. También las altas temperaturas provocan que estas especies acuáticas proliferen de manera rápida”, agregó el funcionario.

Trabajos integrales en el Parque Juan de Garay

El saneamiento y el mantenimiento de las aguas del parque Garay se enmarcan dentro del plan integral de puesta en valor que viene desarrollando la Municipalidad, que incluyó distintas tareas de limpieza y mantenimiento continuo, tanto en los lagos como en los espacios verdes, la colocación de letras corpóreas, rellenado y carpido de los canteros, pintura de mobiliario urbano y del anfiteatro, entre otros. También se colocaron paneles solares fotovoltaicos para mejorar la iluminación de las islas que se encuentran en las inmediaciones del espacio verde.

piletones parque garay José Busiemi

Además, se realizan trabajos diarios en la zona de piletones, sector de gran concurrencia durante la temporada de verano. “Los piletones se desagotan los días lunes, los martes se realiza la limpieza profunda, y los miércoles ya se llenan nuevamente para que estén en óptimas condiciones para el fin de semana”, explicó Sellos. Los piletones están habilitados de 8 a 19.