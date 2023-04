ricardo olivera pj partido justicialista.jpg Ricardo Olivera, Diputado Provincial del Bloque Justicialista PJ. UNOSF/Jose Busiemi

De todas formas, Olivera aclaró que las autoridades partidarias ya vienen trabajando "con reuniones y contactos con partidos que ya han confirmado su participación en el frente, como el Frente Renovador, 100% Santafesino, Partido Fe y el Parido Socialista Popular". "Hay otros partidos, un par de Rosario, que están charlando con los compañeros de esa ciudad, a través de la concejala Norma López", añadió el diputado provincial.

Olivera consideró que las candidaturas del peronismo santafesino se definirán por medio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), "no solo porque ya están instalados algunos precandidatos, sino porque el partido necesita definir y resolver sus candidatos a partir de una interna".

En ese sentido, ya anunciaron sus intenciones de ser precandidatos a suceder al gobernador Omar Perotti los diputados nacionales Roberto Mirabella, Marcos Cleri y Eduardo Toniolli, y el diputado provincial Leandro Busatto, en tanto se aguardan definiciones de otros dirigentes, como el senador nacional Marcelo Lewandowski.

Para Olivera, "la interna moviliza, les permite participar a todos los espacios, nadie queda afuera" y consideró que "todo indica que en el frente se terminarán definiendo las candidaturas tanto provinciales como departamentales en las Paso". El titular del PJ añadió que en el congreso también se tratarán otros temas, "como la creación de algunas secretarías que todavía no existen en el partido, como son las de Salud y la de Ambiente, aunque esto no invalida que aparezcan asuntos que no están en la lista".

Este año se elegirán en Santa Fe gobernador y vice, los 50 diputados y los 19 senadores provinciales, los intendentes de 46 ciudades, la mitad de los concejales de 60 ciudades y los integrantes de las comisiones comunales en 305 localidades.

