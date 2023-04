Perotti sobre la no candidatura de Fernández: "Es una decisión personal como aporte a las posibilidades electorales"

Tras la decisión del presidente Alberto Fernández sobre no presentar su candidatura para una posible reelección en las próximas elecciones el gobernador, Omar Perotti, se pronunció sobre esto. Habló de que se trata de "una decisión interna" evitando hacer valoraciones de tinte político y mencionó que si bien "tiene su connotación electoral en lo diario, si se camina unas cuadras nadie va a preguntar por eso porque la gente está preocupada en su día a día".

Consultado por la corrida del dólar y la situación macroeconómica en la gestión del presidente, Perotti indicó: "Yo creo que siempre que se pueda tener el mayor tiempo de atención sobre las situaciones críticas y no la cabeza en varios lugares ayuda, ojalá sea una decisión que posibilite un fortalecimiento en un momento difícil de Argentina, en un momento donde se necesita mucha unión para tener fortaleza en cualquier instancia de negociación internacional que permita mejorar las condiciones de vinculación de la Argentina".

Embed EL PAÍS | Alberto Fernández confirmó que no irá por la reelección a presidente en las próximas elecciones https://t.co/kxiQTQzUfo — UNO Santa Fe (@unosantafe) April 21, 2023

"Todos conocen que el impacto real, concreto, de la sequía en la falta de exportaciones y en la falta de ingreso de divisas no es sencillo recuperar y la Argentina no tiene otra fuente de dólares hoy en funcionamiento. De allí que el cumplimiento de pautas internacionales a las que se comprometió la Argentina requieren un replanteo, tener un Presidente dedicado exclusivamente o acompañando al Ministro de Economía en todas estas gestiones creo que es lo mejor", continuó sobre esto.

Además manifestó que "cada uno de los integrantes de la política con sus aspiraciones y demás, también tener claro que es importante que la Argentina tenga un piso de consenso, un piso de consenso que no agrave detrás del tironeo, detrás de la expectativa política, detrás de la ventaja corta que a veces se busca en una coyuntura agravar la situación no sólo de la Argentina en su esquema de negociación por no mostrar un frente unido, sino el día a día de la gente".

Consultado por si califica como una buena señal hacia la gente y hacia la política en general la decisión del presidente, el gobernador enfatizó: "Ese es un análisis quizás hacia el frente o hacia adentro de cada uno de los frentes, de los integrantes y demás. Sin duda es una decisión personal que ha tomado y valorará que ese es un aporte a la mejora de las posibilidades electorales".

En relación a una posible decisión similar adoptada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Perotti indicó que "son decisiones personales que tienen impacto en los frentes electorales, que tiene su connotación electoral en lo diario. Pero salgan ustedes de acá, caminen unas cuadras y nadie les va a preguntar por eso. La cabeza de la gente está en el día a día, está en cómo conserva su trabajo, en cómo son las posibilidades de llegar a fin de mes aún teniendo ese trabajo que es una de las dificultades más serias de la coyuntura de la época".