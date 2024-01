Estiman que erradicar los embalsados de la laguna Setúbal y del Riacho Santa Fe llevará 45 días

Victor Hadad, coordinador Ejecutivo de Gestión de Gabinete de la municipalidad de Santa Fe, indicó que días atrás el gobierno de la ciudad "Empezó a coordinar y gestionar una serie de reuniones en donde invitamos al ejército, Batallón de Ingeniero de Santo Tomé, a prefectura, a Provincia, clubes náuticas y a profesionales de la UNL para empezar a buscar alternativas".

Indicó que el ejército realizó un relevamiento en la zona: "Nos propuso una alternativa que ellos creen que va a ser viable, que es atacar en primer lugar la zona del puente Héroes de Malvinas, con dos embarcaciones y motosierras. Luego, una vez que culminen el trabajo ahí, comenzar en la zona de los pilotes".

Precisó que los trabajos "se van a realizar en lancha, con personal militar. La municipalidad está proveyendo los elementos para poner en condiciones las dos lanchas. Personal del ejército fue al taller municipal. Llevaron las motosierras para acondicionarlas para que martes o miércoles comenzar este dispositivo en la zona del puente Héroes de Malvinas".

En declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10", el funcionario advirtió de los inconvenientes que generan los embalsados: "Toda esa biomasa genera riesgo permanente. Debió haber sido, a nuestro criterio, atacado cuando se empezó a formar. Ahora tenemos este problema y lo estamos atacando. Es un problema de fácil solución si se actúa en tiempo y forma. Ahora, el problema es más complejo".

"Todos están de alguna manera aportando algo" indicó Hadad, y añadió: "Los clubes náuticos van a aportar que cuando el embalsado se comience a desprender van a ir acompañando la vegetación para que aguas abajo no genere problemas, ni en las tomas de Aguas Santafesinas, ni en la Shell del puerto".

Con relación a los tiempos, y sin ánimo de generar altas expectativas, estimó: "Es un trabajo que el ejército entiende que demandará entre 30 y 45 días, aproximadamente. Esto no es aritmética, no es geometría. No se puede precisar con exactitud, pero el ejército entiende que en un mes y medio aproximadamente podrían estar terminando los dos trabajos".