El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el planteo ingresó al órgano de control y que el valor del boleto se definirá tras un análisis técnico y una instancia de diálogo.

Evalúan el pedido de aumento del boleto de colectivos en Santa Fe: "Lo que piden las empresas no define el costo final"

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que el pedido de actualización del boleto de colectivos presentado por las empresas prestatarias ya ingresó al ámbito municipal y se encuentra actualmente en proceso de análisis por parte del órgano de control.

En ese marco, aclaró que el monto solicitado por los empresarios no implica que ese vaya a ser el valor final del pasaje.

“Ha llegado hace pocos días el pedido y lo está analizando el órgano de control”, explicó el mandatario local, al señalar que el estudio se realiza en base a distintos indicadores económicos. Entre ellos mencionó la evolución de la inflación desde el último aumento aplicado en agosto, el incremento del combustible, las paritarias salariales y otros índices que conforman el esquema de costos del sistema.

Análisis técnico

Poletti remarcó que será el órgano de control el que determine si corresponde o no hacer lugar al reclamo. “Eso no quiere decir que lo que diga la empresa es lo que va a costar el boleto”, enfatizó, al tiempo que sostuvo que, una vez concluido el análisis técnico, la decisión se tomará en una mesa de diálogo y consenso, tal como se viene realizando desde el inicio de la gestión.

En ese sentido, el intendente también subrayó que cualquier definición estará acompañada de exigencias concretas en materia de calidad del servicio. Destacó que, pese a atravesar “la peor crisis del transporte”, el sistema urbano ha mostrado mejoras, como la renovación del 30 % de las unidades, la incorporación de tres nuevas líneas y un mayor control sobre el cumplimiento de los recorridos.

Además, señaló que el Municipio continúa trabajando en obras de infraestructura, como el reemplazo de calles de tierra por estabilizado pétreo, con el objetivo de acercar el transporte público a barrios que hoy tienen el servicio a varias cuadras de distancia.

El planteo de las empresas

El análisis municipal se da en un contexto de fuerte presión por parte de las empresas de transporte urbano, que aseguran que el sistema se encuentra desfasado en términos económicos. Según indicaron, el costo operativo real del servicio oscila actualmente entre los $2.000 y $2.100 por viaje, más del doble de la tarifa vigente.

En ese marco, el gerente de Autobuses S.R.L., Gerardo Ingaramo, sostuvo que una actualización del boleto es “inevitable”. Explicó que el último incremento, aplicado en agosto de 2025, se calculó con costos de junio y quedó rápidamente desactualizado debido a las recientes paritarias y a los fuertes aumentos del combustible.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo municipal insisten en que el pedido será evaluado de manera integral y que cualquier definición buscará equilibrar la sustentabilidad del sistema con el impacto en los usuarios.