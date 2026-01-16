Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

En la estación Belgrano de Santa Fe se presentó la actividad que se desarrollará en torno a la Laguna Setúbal desde el miércoles 21 hasta el domingo 25

En el marco de l Día de la Laguna Setúbal , que se celebra cada 22 de enero, se realizará la tercera edición de la Semana de la Laguna , una fiesta que se extenderá desde el miércoles 21 y hasta el domingo 25 con diversas actividades y propuestas -dentro y fuera del agua- para disfrutar y concientizar sobre la importancia de este espejo natural.

Las actividades tienen también como objetivo poner en valor los espacios públicos de las Costaneras Este y Oeste.

Muchas actividades por la Semana de la Laguna

En una conferencia de prensa realizada en la Estación Belgrano, el intendente Juan Pablo Poletti, la secretaria Rosario Alemán, y el secretario de deportes de la ciudad, profesor Carlos Marzo, brindaron detalles de esta actividad que se desarrollará desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 con muchas actividades, deportivas, y turísticas.

El comienzo de la programación será desde el miércoles 21 de enero, donde se prevén actividades deportivas y propuestas de disfrute para todas las edades en zonas de playas, y espacios destacados. Asimismo, para el sábado 24 de enero se organizó un gran show musical con el Brujo Ezequiel a cargo del gran cierre, musicalización de Dj Vulva Soul, feria de emprendedores, y la presencia de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026.

deportes presentacion semana de la setubal 2 La presentación de la Semana de la Laguna se realizó en la Estación Belgrano de Santa Fe.

En este sentido, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Santa Fe, Carlos Marzo, contó: “Hace más de dos años, con distintas actividades, hemos mostrado desde el río hacia la tierra todo lo que se puede vivir y convivir ahí del marco de lo deportivo, de lo social y desde lo recreativo. Vamos a tener una enorme cantidad de actividades también en la Laguna, que lo van a poder ir viendo dentro de la guía que turismo y producción generó y programó con toda la información”.

En tanto, en el agua se llevarán a cabo múltiples propuestas náuticas abiertas a toda la comunidad con kayaks, tablas de SUP, remo, natación, y bicicletas de agua. Esta propuesta tiene el objetivo de descubrir y valorar el entorno natural que nos rodea y la belleza de nuestra laguna. También habrá actividades deportivas y recreativas en las playas como tejo, yoga, beach voley, fútbol, running y pesca adaptada.

El creador y organizador de la pesca adaptada, Facundo Testi explicó: “Este 21, estamos preparando 10 estaciones de pesca para que las personas con discapacidad por primera vez puedan participar en un evento en nuestra Laguna Setúbal, en la playa. Se está armando todo en el parador 1980, en la parte de abajo, en la arena y la verdad que para nosotros es un evento que que va a reunir más de 100 personas con discapacidad de los distintos centros de día con guías de pesca, con terapia terapeuta, con animación y a su vez le vamos a sumar los paseos en lancha”.

Además, a lo largo de la semana se realizarán diferentes paseos turísticos guiados pedestres que recuperan la historia, anécdotas y curiosidades de la laguna y su entorno natural. En tanto, el jueves 22 en el CODE se desarrollará la actividad denominada “Maridaje estelares”, una experiencia para disfrutar del vino de manera relajada, conectando con la naturaleza y la buena mesa en un ambiente nocturno estrellado. El viernes 23 tendrá lugar la “Peña de Amigos” en el Quincho de Chiquito, en la Costanera Oeste.

Para esta edición de la Semana de la Laguna, también se podrá visitar el Guardacostas GC-43 “MANDUBÍ” de la Prefectura Naval Argentina, el barco escuela que tiene como objetivo difundir la misión y funciones de la Prefectura Naval Argentina, promoviendo el acercamiento de la Institución a la comunidad.

El doctor Poletti expresó que “Esta semana en la laguna queremos que suceda eso, que sea una semana de amistad, encuentro, gastronomía, cultura, deporte. Disfrutemos, encontrémonos, sonriamos y fundamentalmente volvamos a vivir la laguna”.