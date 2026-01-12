Cortes y desvíos de colectivos por obras de bacheo en calle San Jerónimo

La Municipalidad de Santa Fe informó que este lunes 12 de enero se realizarán obras de bacheo asfáltico sobre calle San Jerónimo , en el tramo comprendido entre Salta y General López . Los trabajos comenzarán a partir de las 7 y, mientras se extiendan las tareas, se aplicarán desvíos en varias líneas del transporte urbano de pasajeros .

En este contexto, la línea 2 , en su recorrido de vuelta , evitará la zona intervenida y circulará por Salta , continuará por 1º de Mayo y Juan de Garay , para luego retomar San Jerónimo .

Por su parte, las líneas 3, 8, 10, 11 y 15, en sentido ida, desviarán por San Jerónimo hasta Salta, seguirán por 1º de Mayo y Juan de Garay, y desde allí volverán a incorporarse a San Jerónimo para continuar con su recorrido habitual.

En tanto, la línea 16, también en su recorrido de ida, circulará por Mendoza, luego por 1º de Mayo y Juan de Garay, y retomará San Jerónimo una vez superado el sector afectado por las obras.

Desde el municipio recomendaron a los usuarios del transporte público salir con antelación, ya que podrían registrarse demoras en la circulación mientras se desarrollan los trabajos de reparación vial.