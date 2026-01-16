Vecinos de Villa Setúbal expresaron su enojo por el estado en que quedó la zona tras el retiro de los vagones descarrilados y exigieron una intervención urgente para reparar los daños y garantizar la transitabilidad.

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

El reclamo de los vecinos de barrio Villa Setúbal vuelve a hacerse escuchar. Esta vez, no por la presencia de los vagones descarrilados del Belgrano Cargas —que permanecieron volcados durante más de dos semanas— sino por las consecuencias que dejó su retiro.

El escenario del conflicto se ubica sobre calle Pedro de Vega, entre Vélez Sarsfield y Dorrego, o entre Vélez Sarsfield y la vía. Allí, los frentistas aseguran que, una vez retirados los cinco vagones, el lugar quedó en condiciones deplorables. “Aparte de tener mucho tiempo los vagones tirados en la puerta de nuestras casas, cuando los sacaron arrancaron con todo”, relataron en Sol Play.

Socavones de gran tamaño, árboles arrancados de raíz y una fuerte degradación del entorno

Según describen, las tareas generaron socavones de gran tamaño, árboles arrancados de raíz y una fuerte degradación del entorno. “Dejaron socavones realmente muy grandes, árboles que los sacaron de cuajo y hay una gran preocupación”, señalaron.

La ciclovía y el sendero peatonal también resultaron seriamente afectados. “Es terrible. Mucha tierra, mucho barro, la peatonal de la ciclovía está toda rota y hundida. Es un desastre”, afirmaron. La situación impacta especialmente en los más chicos: “Tengo sobrinos que quieren andar en bicicleta y esto es un barrial. Los chicos no pueden pasar por acá. Nos da tristeza ver la ciclovía así”.

vagones belgrano cargas descarrilamiento

Otro de los puntos que inquieta a los vecinos es el riesgo ambiental y sanitario. Con ramas y árboles caídos, temen que el sector se transforme en un basural informal. “Hay muchísimos árboles y ramas caídos y la gente va a empezar a tirar la basura. La tierra está convertida en barro, podrían haber tirado un poco de piedras para que la gente pueda pasar”, advirtieron.

Ante este panorama, los frentistas reclaman respuestas concretas. “Pedimos que nos vengan a ayudar y arreglar todo esto. Ya hicimos el reclamo correspondiente a la Municipalidad”, indicaron.

El antecedente del descarrilamiento

Para dimensionar el operativo, el pasado 5 de enero se completó el retiro de los cinco vagones descarrilados del Belgrano Cargas en Santa Fe, que transportaban soja y habían quedado volcados desde el 20 de diciembre.

La maniobra demandó varias jornadas de trabajo con grúas de gran porte, maquinaria especializada proveniente de Santo Tomé y tareas previas sobre la vía férrea para garantizar la seguridad. El costo del alquiler del equipamiento rondó los 45 millones de pesos.

Cada vagón pesaba aproximadamente 65 toneladas, lo que convirtió al procedimiento en un verdadero desafío técnico. Durante casi dos semanas, la formación alteró el paisaje cotidiano del barrio, generando preocupación entre los vecinos y atrayendo la atención de curiosos que se acercaron a fotografiar el accidente. Mientras duró el operativo, tanto la carga como los vagones permanecieron bajo custodia de seguridad privada.

Hoy, con los vagones fuera del lugar, los vecinos de Villa Setúbal reclaman que el Estado complete la otra parte del trabajo: reparar los daños y devolverle al barrio condiciones mínimas de seguridad y transitabilidad.