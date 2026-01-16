Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Pese a que no se registran casos positivos de la enfermedad, el último monitoreo entomológico reveló una alta actividad del vector. La Municipalidad intensifica los operativos de descacharrado y brinda recomendaciones clave para los vecinos.

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 2, desde el 6 y hasta el 15 de este mes, treinta y siete barrios dieron positivo, los cuales son: Ciudadela Norte, Barranquita Sur, Parque Juan de Garay, Pro adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Fomento 9 de Julio, Juan Bautista Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Progreso, Pompeya Oeste, Liceo Zona Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Villa Las Flores, Facundo Quiroga, Roque Saenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Guardia, El Pozo, La Boca y Pro Mejoras Alto Verde.

Mientras que en los barrios Coronel Dorrego, General Alvear y Republica del Oeste sólo dieron positivo en presencia de vectores adultos, asimismo, se han encontrado presencias de ambos (huevos y adultos) en Barrio Sur, Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste.

Sin casos positivos

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra, que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.