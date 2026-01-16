Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Pese a que no se registran casos positivos de la enfermedad, el último monitoreo entomológico reveló una alta actividad del vector. La Municipalidad intensifica los operativos de descacharrado y brinda recomendaciones clave para los vecinos.

16 de enero 2026 · 19:24hs
Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Semana a semana, la Municipalidad realiza el monitoreo entomológico de la ciudad relacionado con el dengue y esto es el control de las ovitrampas colocadas en distintos barrios.

En la semana epidemiológica 2, desde el 6 y hasta el 15 de este mes, treinta y siete barrios dieron positivo, los cuales son: Ciudadela Norte, Barranquita Sur, Parque Juan de Garay, Pro adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Fomento 9 de Julio, Juan Bautista Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Progreso, Pompeya Oeste, Liceo Zona Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Villa Las Flores, Facundo Quiroga, Roque Saenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Guardia, El Pozo, La Boca y Pro Mejoras Alto Verde.

Mientras que en los barrios Coronel Dorrego, General Alvear y Republica del Oeste sólo dieron positivo en presencia de vectores adultos, asimismo, se han encontrado presencias de ambos (huevos y adultos) en Barrio Sur, Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste.

LEER MÁS: "No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Sin casos positivos

Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promocion y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.

El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra, que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Medidas de prevención

Ante la presencia del vector en estos barrios mencionados, desde la Municipalidad se recomienda vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar bien desagües y canaletas, y limpiarlos de manera regular, sobre todo con agua caliente; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines, tanques, entre otros, sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas para cuidar el interior de las viviendas; limpiar y desmalezar patios y jardines; colocar telas mosquiteras en aberturas y telas metálicas en desagües; y facilitar el acceso a la vivienda al personal municipal encargado del descacharrado, entre otras.

En esta línea, el municipio continúa con las acciones preventivas en los barrios a través de descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectaron huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados. De lo contrario, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores.

Ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere retirar el agua que pudo haberse acumulado; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no automedicarse.

dengue mosquito barrios casos
Noticias relacionadas
Acciones de prevención por el dengue llevadas a cabo por la Municipalidad 

Santa Fe comienza 2026 sin casos de dengue, pero con actividad del mosquito vector en distintos barrios

Después de las lluvias, consejos para descacharrar para prevenir el dengue

Después de las lluvias, las recomendaciones para descacharrar y prevenir el dengue

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Evalúan el pedido de aumento del boleto de colectivos en Santa Fe: Lo que piden las empresas no define el costo final

Evalúan el pedido de aumento del boleto de colectivos en Santa Fe: "Lo que piden las empresas no define el costo final"

Lo último

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Último Momento
Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Liga Federal 2026: crecimiento sostenido, alcance federal y nuevas precisiones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el desastre que dejó el retiro de los vagones

Del descarrilamiento al abandono: vecinos de Villa Setúbal reclamaron por el "desastre" que dejó el retiro de los vagones

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 37 barrios de la ciudad de Santa Fe

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Se realizó el lanzamiento de la Semana de Laguna

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Poletti se reunión con los organizadores de la Santa Fe-Coronda

Ovación
Neris, sin rumbo aún en Colón: La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver

Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

Madelón marca el rumbo y avisa: Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras

Madelón marca el rumbo y avisa: "Unión está para mejorar, crecer y no quedar preso de palabras"

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Ignorado en Colón y valorado en Unión: Misael Aguirre firmará su primer contrato profesional

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus