Neris, sin rumbo aún en Colón: "La idea es salir, pero si no hay ofertas tengo que volver"

El uruguayo José Neris admitió que negocian para salir de Colón, pero por ahora están lejos de un acuerdo y, como no llegan ofertas, sabe que debe reintegrarse

16 de enero 2026 · 14:28hs
José Neris atraviesa horas de incertidumbre respecto a su futuro en Colón y así lo dejó en claro en las últimas horas. En diálogo con LT10 AM 1020, el uruguayo reconoció que, por el momento, no hay definiciones y que, de no surgir alguna alternativa, deberá reincorporarse al plantel para entrenar.

Neris, sin salida por ahora en Colón

“Todavía no hablé hoy con mi representante. Estamos charlando con Colón, pero no hay nada cerrado”, explicó Neris, marcando el escenario de negociaciones abiertas y sin resolución inmediata.

“La idea es ver qué puede pasar, si aparece algo y si se puede salir”, agregó, dejando entrever que su prioridad sería encontrar minutos en otro lado luego de su paso por Montevideo City Torque, aunque siempre supeditada a que llegue una oferta. Mientras tanto, el reloj corre y el inicio de la pretemporada se acerca. Más que nada, porque Colón está firme en hacer valer sus intereses y por eso no hay salida de momento. Por ahora fueron todos arrestos de su representante por llevarlo a otro lado sin el visto bueno del dueño de su pase.

Neris no puede resolver su salida de Colón y, como viene la mano, deberá sumarse a los entrenamientos.

Ante este panorama, Neris fue claro respecto a los pasos a seguir si no hay novedades en el corto plazo: “Si no hay ninguna oferta, tengo que volver y presentarme a entrenar”. Justo desde el lunes el plantel se radicará en Paysandú para afrontar la Serie Río de La Plata, por lo que podría acoplarse ahí si no surge nada nuevo este fin de semana.

Además, se refirió a un posible interés desde América de Cali, aunque aclaró que no cuenta con información precisa: “No sé cómo está eso, todavía no me dijeron nada concreto”. Colón quiere negociarlo, pero no regalarlo. Hasta ahora las propuestas del entorno de Neris fueron muy por debajo de los 600.000 que valió su compra (el 65%) y, sino aparece algo acorde, nada prosperará. ¿Ya lo empieza a considerar Ezequiel Medrán? Por ahora, porque la meta es otra, pero si no aparece nada, todo puede pasar.

