La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La Primera Nacional y la B Metropolitana comenzarán el 14 de febrero y no el 8. Colón deberá reordenar su planificación en plena recta final de la pretemporada.

La AFA confirmó este viernes al mediodía una modificación clave en el calendario del fútbol de Ascenso : el inicio de la Primera Nacional 2026 y de la Primera B Metropolitana se postergó una semana y quedó fijado para el fin de semana del 14 de febrero . La decisión impacta de lleno en la planificación de Colón , que ahora deberá recalibrar tiempos y cargas.

Originalmente, los torneos tenían previsto su puntapié inicial para el fin de semana del domingo 8 de febrero , pero la entidad madre del fútbol argentino resolvió correr el arranque siete días. Como consecuencia directa, el borrador de las tres primeras fechas deberá ser reprogramado en su totalidad, con ajustes logísticos y deportivos para todos los clubes.

Cómo impacta en Colón

Para Colón, que transita una etapa decisiva de armado y evaluación del plantel, la postergación implica una semana extra de preparación antes del debut oficial. El cuerpo técnico tendrá más margen para trabajar aspectos tácticos, afinar sociedades y administrar cargas físicas, en un contexto donde cada detalle puede marcar diferencias en una categoría extensa y exigente. Además, el cambio obliga a reordenar amistosos, cargas de trabajo y objetivos semanales, con la necesidad de llegar al estreno competitivo en plenitud desde lo físico y con una idea de juego consolidada.

LEER MÁS: Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

El fixture de Colón: