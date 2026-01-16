Uno Santa Fe | Colón | Colón

La AFA postergó el inicio del Ascenso y Colón ajusta su hoja de ruta

La Primera Nacional y la B Metropolitana comenzarán el 14 de febrero y no el 8. Colón deberá reordenar su planificación en plena recta final de la pretemporada.

16 de enero 2026 · 13:15hs
La AFA confirmó este viernes al mediodía una modificación clave en el calendario del fútbol de Ascenso: el inicio de la Primera Nacional 2026 y de la Primera B Metropolitana se postergó una semana y quedó fijado para el fin de semana del 14 de febrero. La decisión impacta de lleno en la planificación de Colón, que ahora deberá recalibrar tiempos y cargas.

Originalmente, los torneos tenían previsto su puntapié inicial para el fin de semana del domingo 8 de febrero, pero la entidad madre del fútbol argentino resolvió correr el arranque siete días. Como consecuencia directa, el borrador de las tres primeras fechas deberá ser reprogramado en su totalidad, con ajustes logísticos y deportivos para todos los clubes.

Cómo impacta en Colón

Para Colón, que transita una etapa decisiva de armado y evaluación del plantel, la postergación implica una semana extra de preparación antes del debut oficial. El cuerpo técnico tendrá más margen para trabajar aspectos tácticos, afinar sociedades y administrar cargas físicas, en un contexto donde cada detalle puede marcar diferencias en una categoría extensa y exigente. Además, el cambio obliga a reordenar amistosos, cargas de trabajo y objetivos semanales, con la necesidad de llegar al estreno competitivo en plenitud desde lo físico y con una idea de juego consolidada.

El fixture de Colón:

  • Fecha 1: Deportivo Madryn (L)
  • Fecha 2: Central Norte (V)
  • Fecha 3: Ferro (L)
  • Fecha 4: Chaco For Ever (V)
  • Fecha 5: Acassuso (L)
  • Fecha 6: San Telmo (V)
  • Fecha 7: Patronato (V)
  • Fecha 8: San Miguel (L)
  • Fecha 9: Racing de Córdoba (L)
  • Fecha 10: Deportivo Morón (V)
  • Fecha 11: Godoy Cruz (L)
  • Fecha 12: Los Andes (V)
  • Fecha 13: All Boys (L)
  • Fecha 14: Estudiantes (BA) (V)
  • Fecha 15: Mitre de Santiago del Estero (L)
  • Fecha 16: Almirante Brown (V)
  • Fecha 17: Ciudad de Bolívar (L)
  • Fecha 18: Defensores de Belgrano (V)
  • Fecha 19: Deportivo Madryn (V)
  • Fecha 20: Central Norte (L)
  • Fecha 21: Ferro (V)
  • Fecha 22: Chaco For Ever (L)
  • Fecha 23: Acassuso (V)
  • Fecha 24: San Telmo (L)
  • Fecha 25: Patronato (L)
  • Fecha 26: San Miguel (V)
  • Fecha 27: Racing de Córdoba (V)
  • Fecha 28: Deportivo Morón (L)
  • Fecha 29: Godoy Cruz (V)
  • Fecha 30: Los Andes (L)
  • Fecha 31: All Boys (V)
  • Fecha 32: Estudiantes (BA) (L)
  • Fecha 33: Mitre de Santiago del Estero (V)
  • Fecha 34: Almirante Brown (L)
  • Fecha 35: Ciudad de Bolívar (V)
  • Fecha 36: Defensores de Belgrano (L)
