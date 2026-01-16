Colotto supervisó en Paysandú los escenarios donde Colón hará base en la pretemporada

El director deportivo recorrió el Estadio Artigas y la Ciudad Deportiva de Paysandú, donde Colón entrenará y jugará amistosos por la Serie Río de la Plata.

Con la Serie Río de la Plata en el horizonte inmediato, Colón empezó a cerrar los detalles logísticos de su estadía en Uruguay. En ese marco, el mánager Colotto encabezó una visita clave a Paysandú , donde el plantel rojinegro instalará su cuartel general para una etapa determinante de la preparación.

La delegación sabalera recorrió el Estadio Artigas y la Ciudad Deportiva del Paysandú FC , dos espacios que serán utilizados por el equipo a partir de la próxima semana. La intención fue evaluar el estado de los campos, vestuarios y áreas de trabajo, con la mirada puesta en garantizar condiciones óptimas para una pretemporada exigente desde lo físico y lo futbolístico.

Durante la recorrida, Diego Colotto y su comitiva estuvieron acompañados por integrantes de la organización local y fueron recibidos por autoridades del club sanducero, quienes mostraron plena predisposición para facilitar la logística diaria del plantel.

Amistosos confirmados y agenda de entrenamientos

En Paysandú, Colón disputará dos compromisos internacionales: el primero será ante Miramar Misiones, mientras que el segundo enfrentará a Paysandú FC. Ambos partidos servirán para sumar ritmo competitivo y ajustar piezas de cara al inicio oficial de la temporada.

Además, quedó definido el cronograma de entrenamientos. La delegación arribará al mediodía del lunes y ese mismo día realizará su primera práctica por la tarde, seguida de una conferencia de prensa. Luego, el plantel trabajará miércoles, jueves y sábado por la mañana, aprovechando la cercanía de los partidos para regular cargas y evaluar variantes.

Más minutos para los jugadores de Colón

Pensando en el armado del plantel y la necesidad de observar alternativas, desde Colón se gestionó la posibilidad de sumar amistosos adicionales. La idea es que los futbolistas con menor participación puedan tener rodaje competitivo durante la estadía en Uruguay.

En ese sentido, se avanzó en la chance de enfrentar a la selección de Paysandú a mitad de semana y de disputar otro ensayo ante jugadores del Paysandú FC que no sumen minutos en los compromisos oficiales. De concretarse, el cuerpo técnico contará con un abanico más amplio de evaluaciones antes del regreso a Santa Fe.